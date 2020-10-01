Телемедицина в Чувашии набирает популярность

Консультация врача — онлайн

И в этом нет ничего удивительного. Ведь в период пандемии не каждый рискнет пойти в поликлинику, даже если чувствует себя неважно. Многие, особенно люди преклонного возраста, опасаются вызывать врачей и на дом. Наслышаны, что медицинские работники находятся в зоне особого риска. Вот тут онлайн-консультации приходят на помощь.

Так, жительница Чебоксар Елена Васильева, когда ее мама стала жаловаться на плохое самочувствие, сухой кашель, вспомнила, что видела информацию о том, что в клинике «Медик» активно развивается сервис «Телемедицина». Рассказала маме, что можно получить консультацию специалистов не выходя из дома — онлайн.

Женщина попросила дочь записать ее к терапевту. Елена тут же скачала мобильное приложение «Медик», зашла в раздел «Телемедицина», выбрала врача, дату и время. «Достаточно быстро и удобно», — говорит она. Порадовал сервис и тем, что дважды (за день и за полтора часа) маме пришло напоминание о видеоприеме.

Мама Елены Татьяна Ивановна к онлайн приему подготовилась серьезно. «Перед общением с врачом записала все вопросы, чтобы не забыть, нашла результаты последних анализов, — рассказывает она. — Общение с терапевтом длилось полчаса. Врач выслушала меня, ответила на все вопросы, успокоила. Дала мне рекомендации на ближайшее время, посоветовала, какие пройти обследования. По завершении онлайн консультации в приложении в моей медицинской карте появилось заключение врача и рекомендации. И это все не выезжая из дома. Теперь я знаю, что получить консультацию врача можно в любое время».

Понятно, что медицинское заключение специалиста во время консультаций носит рекомендательный характер. А чтобы у врача была более полная картина о состоянии здоровья пациента лучше заранее прикрепить в чат имеющиеся результаты обследований и анализов.

Записаться на онлайн-консультацию с врачом можно как через мобильное приложение «Медик», так и на сайте mcmedic.ru в разделе «Телемедицина».

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