В Чебоксарах ребенок выпал из окна 13 этажа

Прокуратура республики и СУ СКР по Чувашии проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика, выпавшего из окна 13-го этажа. Трагедия произошла в понедельник вечером в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах. От полученных травм малыш скончался на месте. По предварительным данным, сообщают в Следственном управлении СКР по Чувашии, оставшись в кухне квартиры без присмотра взрослых, ребенок залез на подоконник. В доме в это время, по предварительной информации, находился отец мальчика. Проверки установят подробные обстоятельства произошедшего и дадут оценку деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасность ребенка, отмечают в прокуратуре республики.