Завершить прививки от гриппа надо до начала школьных каникул

Более 40 процентов от поступившей в республику вакцины от гриппа для прививания детей до сих пор не использовано. Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила на состоявшемся вчера совещании в Доме правительства. Глава республики Олег Николаев поручил завершить вакцинацию юных жителей республики до начала осенних каникул. «Вакцинирование детей — важная работа, которая своевременно должна быть проведена усилиями двух ведомств, Минобразования и Минздрава, — отметил он. — Все запланированные мероприятия в рамках календаря вакцинации должны быть реализованы в течение этой недели. В субботу жду оперативную информацию о том, как идет реализация моих поручений». Что касается взрослого населения, то срок завершения вакцинации для них продлен с 15 до 30 ноября.