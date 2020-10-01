«Народный артист Чувашской Республики» Тимофеевой Алевтине Михайловне — артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра кукол;
«Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» Потапову Николаю Антоновичу — индивидуальному предпринимателю, Ядринский район;
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Васильевой Розе Калистратовне — преподавателю Ядринской районной детской школы искусств имени А.В. Асламаса, Вдовцевой Любови Ивановне — руководителю литературно-драматургической части Чувашского государственного театра кукол, Куликовой Ольге Геннадьевне — члену Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, Михайлову Владимиру Петровичу — концертмейстеру хореографического отделения Комсомольской детской школы искусств, Сухаревой Елене Алексеевне — преподавателю Вурнарской детской школы искусств;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Васильевой Елизавете Евгеньевне — оператору машинного доения коллективного хозяйства «Красный партизан» Ибресинского района;
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Прохоровой Светлане Владимировне — начальнику производственно-технического отдела ЗАО «Южный», г. Чебоксары, Рубцову Леониду Васильевичу — слесарю аварийно-восстановительных работ цеха канализационных сетей и сооружений АО «Водоканал»;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Куликову Александру Николаевичу — директору спортивной школы «Сывлах» Моргаушского района;
«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Павлову Владимиру Михайловичу — начальнику арматурного цеха ООО «Железобетонные конструкции № 9».
Присуждены звания за отличную работу
«Народный артист Чувашской Республики» Тимофеевой Алевтине Михайловне — артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра кукол;