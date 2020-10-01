В Ибресинском районе семья Кудрявцевых отметила бриллиантовую свадьбу

В Больших Абакасах трудолюбивая семья Кудрявцевых Василия Павловича и Любови Петровны отметила бриллиантовую свадьбу.

60-летнего стажа семейной жизни достигают немногие, говорит начальник районного отдела ЗАГС Светлана Козлова, отмечая, что это нелегкий совместный труд, где не обойтись без взаимоуважения и поддержки друг друга.

Василий Павлович и Любовь Петровна дружны еще со школы. За совместную жизнь супруги Кудрявцевы построили три дома, воспитали пятерых детей, а сейчас у них на двоих одиннадцать внуков и правнуков. Всю свою трудовую жизнь они отдали родному селу. Главе семьи сейчас 84 года, но он по-прежнему бодр, старается помогать детям, на заслуженный отдых вышел только в 80 лет. А Любовь Петровна все хлопочет по хозяйству да нянчится с правнуками.

Кстати, поздравлять юбиляров супружеской жизни, чьи крепкие семьи служат примером для молодых, — добрая традиция в Ибресинском районе, которую активно поддерживает районное отделение Союза женщин. На днях его представительницы чествовали и супругов Сидоровых из села Климово, отметивших изумрудную свадьбу.

Фото cap.ru

Кроме памятного свидетельства юбилярам супружеской жизни вручают цветы и подарки.