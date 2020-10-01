Новости районов короткой строкой

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ перед детским стационаром появились скульптуры героев любимых мультфильмов. Есть здесь и смешарики, и добрый доктор Айболит, и Львенок на Черепахе.

Никогда еще дети не шли так охотно в больницу, говорят родители, фотографируя чад на фоне больших и ярких фигур.

В ШУМЕРЛЕ приступили к подготовке мест для массового катания на лыжах. Как правило, лыжную трассу ежегодно обустраивают в микрорайоне «Палан». Осенью ее очищают от разросшейся травы и кустарников. Нужно успеть убрать территорию до первого снега.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ за счет средств благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» помогли девяти семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего выделено 83 тыс. рублей на то, чтобы семьи смогли подготовить чад к новому учебному году, купить для них теплые вещи на зиму.

В КАНАШЕ прошел общегородской субботник. Участники акции очистили берега речки Аниш и убрали несанкционированную свалку мусора на проспекте Ленина.

В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ администрация выявила ряд недостатков и низкое качество выполненных работ по ремонту автодороги «Волга — Мариинский Посад» — «Первое Чурашево» — «Мариинский Посад — Аксарино». Есть претензии и к благоустройству остановочных павильонов, площадок, устройству съездов и водопропускных труб.