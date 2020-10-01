Чувашия традиционно поддержала всероссийскую акцию «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в Заволжье 10 октября. Лесовосстановительные работы на территории республики выполняются в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта Чувашской Республики «Сохранение лесов».

В акции принимали участие люди самых разных возрастов и профессий. Приезжали не только рабочие коллективы, но и целые семьи. «Нам особенно приятно, что сюда приезжают вместе с детьми. Это создает и педагогический эффект. Дети с малых лет понимают ценность этого труда, у них формируется бережное и уважительное отношение к лесу», — говорит и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев.

Масштабное экологическое мероприятие не обошли стороной представители Управления Росгвардии по Чувашской Республике, Мининформполитики Чувашии, ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары, студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова и Чебоксарского экономико-технологического колледжа, волонтеры региональной экологической организации «Зеленый город», команда Волонтерского центра города Чебоксары.

СПРАВКА «СЧ» В 2020 году запланировано провести лесовосстановление на участках, пострадавших от лесных пожаров на площади 420 га (искусственное — 270 га, из них посадкой сеянцев 220 га и посевом семян 50 га, а также содействие естественному лесовосстановлению — 150 га путем минерализации почвы), перевести в покрытую лесом территорию естественно восстановившиеся лесные насаждения на площади около двух тысяч га. По состоянию на 28 сентября искусственное лесовосстановление в этом году выполнено на площади 273,8 га (101%) (посадка сеянцев на 223,8 га и посев семян на 50 га) и содействие естественному лесовосстановлению на площади 77,9 га (52%).

Свой вклад внес и Глава республики Олег Николаев. Он подчеркнул, что сохранение и защита леса — одна из основных задач человека. Тем более что в этом направлении есть над чем работать после сокрушительных лесных пожаров десятилетней давности.

Напомним, что в 2010 году из-за аномальной жары и длительного отсутствия осадков во многих регионах России полыхали лесные и торфяные пожары. Огненная стихия коснулась и Чувашии. На территории Заволжья огонь уничтожил более 10 тысяч гектаров леса. Из них на площади около восьми тысяч га требовалось провести санитарно-оздоровительные мероприятия и расчистку горельников для последующего лесовосстановления. С 2011 года расчищены и восстановлены леса на площади более шести тысяч га, кроме этого, продолжается естественное восстановление леса.

«Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится дважды в год — весной и осенью. Чувашская Республика традиционно принимает в ней участие. В этом году в Заволжье она проходит в четвертый раз, было посажено порядка 10000 сеянцев. В целом лесовосстановительные работы по этому году запланированы на площади 420 га. И этот план мы уже практически выполнили», — сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев.

Фото cap.ru

В ходе субботней акции маленькие сосны были высажены на территории площадью в два гектара.