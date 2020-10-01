Депутаты выбрали главу города Чебоксары

Впереди — конкурс на должность руководителя администрации столицы республики

На прошлой неделе, 8 октября, в Большом зале администрации города состоялось первое заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва. Открывал заседание самый старший по возрасту депутат Николай Степанов. На собрании помимо народных избранников шестого и седьмого созывов присутствовали руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Анатолий Аксаков, Николай Малов, Леонид Черкесов, а также руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Надо сказать, что в новом составе ЧГСД — 43 депутата из пяти фракций. 30 депутатов представляют партию «Единая Россия», по 4 депутата из КПРФ и «Справедливой России», 3 депутата из ЛДПР и 2 представителя «Российской партии пенсионеров». На самом заседании присутствовало 42 парламентария.

Заседание было решено провести в два этапа — 8 и 12 октября. Связано это с тем, что каждый из депутатов должен определиться со вступлением в одну из постоянных комиссий ЧГСД.

Первая рабочая сессия началась с формирования постоянно действующего Секретариата из трех депутатов, который будет работать на протяжении всего созыва. В обязанности Секретариата входит организация и ведение протоколов заседаний ЧГСД, запись желающих выступать в прениях и для контроля соблюдения Регламента депутатами.

Так как Регламент Собрания депутатов прошлого созыва утратил силу, о чем говорилось на заседании, необходимо принять новый, с учетом изменений в действующем законодательстве для организации деятельности Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва. На время проведения первого заседания депутатами был принят временный Регламент, который будет действовать до принятия постоянного. Как ожидается, это произойдет уже на следующем заседании.

Пожалуй, самый главный вопрос первого заседания — вопрос об избрании нового главы города. Эта тема обсуждалась в СМИ задолго до первой встречи депутатов нового созыва. Кандидатов на эту должность называли не так уж и много. Выдвижение 36-летнего Олега Кортунова на пост главы столицы Чувашии народными избранниками обсуждалось без лишнего пафоса. Перед началом тайного голосования пока еще действующий глава города Евгений Кадышев отметил, что «надо давать дорогу молодым», и призвал все фракции седьмого созыва поддержать предложенную кандидатуру.

Конкурентов у Олега Кортунова не оказалось, и результат тайного голосования был предсказуем — за его кандидатуру было отдано 33 голоса. В новом для себя качестве главы города — председателя ЧГСД Олег Игоревич принял поздравления Главы республики Олега Николаева: «Искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием. Конечно, это очень ответственная работа, требующая ежедневного кропотливого труда. У вас хорошая команда, молодая. Я уверен, что вы сможете наладить конструктивную работу для решения поставленных задач. Удачи вам!» С поздравлениями выступили и депутаты Государственной Думы России.

В связи с началом работы нового созыва депутатов Горсобрания истек срок контракта у главы администрации города Алексея Ладыкова. Поэтому в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение этой должности. Конкурсная комиссия будет состоять из 12 человек, половина из них назначается из числа депутатов ЧГСД, а остальных назовет Глава Чувашской Республики. Пока же исполнять обязанности главы администрации будет Владимир Филиппов, замглавы администрации по вопросам ЖКХ.

«Уверен, что все взятые на себя обязательства, все планы будут в ближайшие пять лет выполнены. Хочу поблагодарить правительство республики, Евгения Николаевича Кадышева, депутатов всех уровней, особенно Леонида Ильича Черкесова, своих коллег за эффективное взаимодействие, совместную плодотворную работу. Желаю столице Чувашской Республики дальнейшего процветания, чебоксарцам — счастья и благополучия на родной земле», — сказал Алексей Ладыков.

ДОСЛОВНО ЭДУАРД ПЕТРОВ, депутат городского Собрания от партии ЛДПР: «Глава города должен заниматься исключительно горожанами и депутатами городского Собрания депутатов. Мы считаем, что очень важно взаимодействовать со всеми партиями. Надеемся, что Олег Игоревич не будет заниматься самолюбованием и освещать только свою деятельность. Все у нас получится вместе». АЛЕКСЕЙ ШУРЧАНОВ, депутат городского Собрания от партии КПРФ: «Олег Кортунов, безусловно, известный человек, депутат уже не первого созыва. Считаю, что у нас в городе много проблем, которые требуют взаимности с горожанами. Позиция нашей фракции в этом вопросе сводится к поддержке в работе, которую будет проводить Олег Игоревич. Будем находить точки, которые будут дополнять нашу общую работу на благо горожан». СЕРГЕЙ МУРАВЬЕВ, депутат городского Собрания от партии «Справедливая Россия»: «Мы надеемся, что Олег Игоревич объединит все политические силы и общие действия принесут больше пользы для жителей нашего города». НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ, депутат городского Собрания от партии «Российская партия пенсионеров»: «Наша партия поддержала Олега Кортунова. Мы считаем, что главой города должен быть молодой, энергичный человек, который понимает проблемы молодежи, разбирается в бизнесе и уважительно относится к людям старшего поколения». ОЛЕГ КОРТУНОВ, глава города Чебоксары — председатель ЧГСД: «Будем структурировать обращения и наказы жителей города, полученные во время предвыборной кампании каждым депутатом вне зависимости от политической принадлежности. Всеми силами будем работать на благо наших горожан и города Чебоксары».

СПИСОК ДЕПУТАТОВ ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Абызов Ильдар Нурахметович

Алексеева Ирина Александровна

Антонов Сергей Григорьевич

Арсентьев Дмитрий Андреевич

Белов Олег Георгиевич

Богданов Юрий Игоревич

Борисов Юрий Леонидович

Владимиров Николай Николаевич

Горбунов Виктор Александрович

Горбунов Евгений Владиславович

Гордеев Валентин Владимирович

Гребенкин Максим Николаевич

Григорьев Владислав Алексеевич

Евсюкова Наталья Юрьевна

Ерощенко Сергей Евгеньевич

Игумнов Дмитрий Анатольевич

Кадышев Евгений Николаевич

Карпов Владимир Аркадьевич

Кортунов Олег Игоревич

Кригер Владислав Валерьевич

Ладилов Максим Эдуардович

Лидерман Владимир Викторович

Лясина Светлана Ивановна

Мамиконян Размик Самвелович

Муравьев Сергей Иванович

Нестерова Елена Леонидовна

Николаев Геннадий Григорьевич

Никоноров Дмитрий Валерьянович

Павлов Анатолий Леонидович

Павлов Валерий Аркадьевич

Петров Евгений Александрович

Петров Эдуард Геннадьевич

Пивоваров Алексей Иванович

Радин Владимир Анатольевич

Сапожников Алексей Юрьевич

Скворцов Олег Веняминович

Спиридонов Андрей Анатольевич

Степанов Николай Алексеевич

Степанов Федор Михайлович

Федоров Андрей Михайлович

Чумраков Иван Геннадьевич

Шурчанов Алексей Валентинович

Ямангеев Владимир Владиславович

Фото Максима Васильева

Совсем недавно Олег Николаев и сам принимал поздравления, вступая в должность Главы Чувашии. Поэтому ему знакомо то, что испытывает Олег Кортунов, — волнение и желание продуктивно работать.