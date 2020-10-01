Национальные проекты: успехи и риски

Южный водовод готовится к стройке

В республике реализуется 11 национальных проектов, в рамках которых насчитывается 51 региональное мероприятие. В 2020 году на их реализацию предусмотрено порядка 17,6 млрд рублей. Эти средства позволят осуществить масштабный комплекс работ по направлениям «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Как осваивались выделенные средства в январе — сентябре — об этом шла речь на заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Глава республики Олег Николаев нацелил участников на обсуждение, прежде всего, «процессов провалов и отставания». А для более объективной оценки были приглашены депутаты Госдумы РФ.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил низкий уровень освоения средств по проектам международной кооперации и экспорта, производительности труда и поддержки занятости, цифровой экономики, культуры. Уровень освоения в этих направлениях — от 13% до 29%. Общий уровень — 49,3% — это лишь десятый показатель в ПФО. Тем не менее в целом контрактация проектов на 1 октября составила 86%.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов проанализировал ход выполнения проекта «Экспорт продукции АПК». Его доля в общем объеме экспорта республики увеличивается, при этом растет вывоз переработанной продукции. На 2020 год план экспорта составляет 25,1 млн долларов, но по дополнительному соглашению с федеральным Минсельхозом ожидается около 31 млн долларов. В январе — сентябре за рубеж отправлено продукции на 21,5 млн долларов. Львиную долю экспорта составляет кондитерская продукция. Глава республики указал на необходимость более эффективного освоения средств на развитие агроэкспорта.

По проекту промышленного экспорта его сумма к концу 2024 года должна вырасти до 326 млн долларов, а доля в ВРП республики увеличится вдвое против нынешних 3,6%, доложил министр промышленности и энергетики Евгений Герасимов. В нынешнем году объем экспорта запланирован в сумме 190 млн долларов. Министр также рассказал о ходе реализации проекта адресной поддержки повышения производительности труда. С 2019 по 2020 год охват участников проекта вырос до 63%, проект действует на 34 предприятиях. До конца года планируется привлечь дополнительное количество консультантов проекта. Чем больше предприятий будет вовлечено в этот процесс, тем выше получим эффект, сказал Олег Николаев.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова остановилась на проекте поддержки занятости в рамках повышения производительности труда. В числе мер поддержки — обучение и переобучение людей, на что тратятся бюджетные средства. Депутат Госдумы РФ Валентин Шурчанов обратил внимание на критерии оценки эффективности их освоения: обучили, мол, человека, а толку нет… Министр пояснила, что на работодателей возлагается обязанность контроля за тем, как в дальнейшем будет работать обучившийся.

О проблемах при реализации региональных проектов информационной инфраструктуры и цифровизации государственного управления доложил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов. Есть риск недостижения намеченных показателей по проекту информструктуры, в рамках которого подключаются к интернету социально значимые объекты, констатировал он. Речь идет, в частности, о фельдшерско-акушерских пунктах.

Обсуждались также вопросы выполнения региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». После отчета профильных министров депутат Госдумы РФ Игорь Моляков затронул давнишнюю тему долгостроя Цивильских очистных сооружений. С данной проблемой на месте летом ознакомился и Олег Николаев, тогда он дал поручение реконструировать долгострой.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева, сейчас обсуждается, какой способ очистки применить для завершения строительства данных сооружений. Решение будет принято в ближайшие недели, пообещал он. В проекте республиканского бюджета на 2021 год и трехлетку предусмотрено 6,4 млн рублей на проектно-изыскательские работы второй очереди сооружений. В перспективе — сделать все очистные подведомственными ГУП ЧР «БОС».

Не обошли вниманием участники заседания и проблему строительства группового водовода из Шемуршинского водохранилища, который должен подать воду в Шемуршинский, Комсомольский и Батыревский районы. Этот объект Глава республики держит на личном контроле. В августе он побывал на водохранилище, а в сентябре во время рабочей встречи с Президентом Владимиром Путиным попросил оказать поддержку в решении вопроса на федеральном уровне

По словам Александра Героева, работы по строительству водовода планируется начать уже в 2021 году. Министерство направило в федеральный Минстрой заявку на выделение 410,8 млн рублей на первом этапе. Деньги будут заложены с уточнением бюджета Чувашской Республики.

Также отмечено, что ранее проведенная экспертиза и подготовленная на ее основе проектно-сметная документация требует доработки, так как прежняя уже устарела. «Мы планируем в этом году перепроектировать первый этап строительства водоводов и заключить контракт на 2021 год для его реализации», — заявил Героев. А Валентин Шурчанов обратил внимание на величину будущих тарифов на воду из водохранилища, которые могут стать непомерными для потребителей.

Олег Николаев согласился, что, если здесь будет мало потребителей, цена воды, естественно, будет высокой. Но обратной дороги, что называется, нет — есть установленный уровень обеспечения качественной водой населения, и эту задачу надо выполнять. В целом же Глава республики позитивно оценил подвижки в реализации данного проекта, назвав их знаковым событием. «Необходимо обеспечить четкий контроль за выполнением работ», — сказал он.

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Чувашские книги — на первый план

В ходе обсуждения реализации в республике нацпроекта «Культура» Олег Николаев поручил и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлане Каликовой полнее учитывать особенности национальной культуры при оформлении библиотек. Он отметил, что когда лично посещал сельские библиотеки, не ощутил в них национального чувашского колорита.

«Там все красиво, современно, но чувашские книги находятся где-то на задворках. Обращаю внимание, это необходимо исправить и в дальнейшем все элементы оформления надо закладывать на стадии проектирования. Это должно быть основной составляющей технического задания — эскизные проекты должны учитывать чувашскую идентичность», — сказал Глава Чувашии.

Олег Николаев напомнил, что национальные проекты призваны улучшить качество жизни каждого гражданина. В проекте закона о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в числе приоритетных расходов — достижение целей и показателей этих проектов. По инициативе Главы заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности будут проходить ежемесячно. При Совете будет создана рабочая группа по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитальных объектов в рамках реализации нацпроектов.

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«Очистные сооружения для Цивильска — тема больная, много лет остро обсуждаемая, — отметил во время посещения объекта–долгостроя Олег Николаев. — Было выделено достаточно большое количество бюджетных денег, но, к сожалению, работы до конца так и не завершены».