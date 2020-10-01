В Цивильске возобновляется строительство очистных сооружений

В профильных министерствах – Минприроды и Минстрое – прорабатывают варианты решения затянувшейся проблемы. Решение может быть принято до конца этого месяца.

Проблему многострадального долгостроя на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 9 октября поднял депутат Госдумы Игорь Моляков.

На его вопрос ответил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Александр Героев.

«В настоящее время больше рассматривается технологический вопрос, то есть какой способ очистки применить для завершения данных биологических очистных сооружений. Думаю, в ближайшие 2-3 недели мы примем решение», – сообщил министр.

Кроме того, он заметил, что в проекте республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрено 6,4 млн рублей на проектно-изыскательские работы второй очереди строительства очистных сооружений. «Как будет утверждено решение, мы, соответственно, разместим аукционную заявку на проектирование биологических очистных сооружений», – сказал Героев.

Руководитель Минстроя Чувашии также отметил, что в перспективе все биологические очистные сооружения в Чувашской Республике хотят сделать подведомственными ГУП ЧР «БОС».

Напомним, что Олег Николаев в статусе временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики посещал очистные сооружения в Цивильске этим летом. Тогда он дал поручение реконструировать объект-долгострой.