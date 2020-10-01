Как в республике выполняются национальные проекты?

На сегодняшнем заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности обсужден ход реализации региональных проектов.

Всего в республике реализуется 11 национальных проектов, в рамках которых насчитывается 51 региональный, напомнил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. На их выполнение в 2020 году предусмотрено порядка 17,6 млрд рублей.

О проблемах при реализации региональных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Промышленный экспорт» рассказали вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр промышленности и энергетики Евгений Герасимов. Речь шла также о проектах «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», о чем рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Есть вопросы и в сфере проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление» — их коснулся министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов.

Дискуссия возникла при обсуждении проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Одним из центральных был разговор о строительстве южного водовода, который должен обеспечить водой три южных района республики. И. о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова заострила внимание на строительстве ряда сельских домов культуры.

Как отметил Олег Николаев, национальные проекты призваны изменить качество жизни людей. И деятельность Совета по контролю за ходом их выполнения нацелена на повышение эффективности этого направления.