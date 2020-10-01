В Республиканский окнодиспансер поступил гематологический анализатор

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республику благодаря Национальному проекту «Здравоохранение» поступила очередная партия оборудования. В этот раз пополнение коснулось Республиканского клинического онкологического диспансера.
Специалисты лаборатории онкодиспансера прошли обучение, и теперь автоматический гематологический анализатор запущен в работу. Новый аппарат позволяет исследовать не только клетки крови, но и малоклеточные жидкости, такие как спинномозговая, без чего невозможно выставить точный диагноз и назначить лечение злокачественного образования. Кроме того, современный анализатор нужен не только при назначении химио- и лучевой терапии, но и для контроля во время их прохождения.
Мониторинг терапии при онкологических заболеваниях крайне важен для своевременной ее коррекции: изменения доз применяемых препаратов или назначения дополнительных.

Опубликовано: 8 октября 2020 г.


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