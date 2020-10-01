В Вурнарском районе появился «Сад памяти»

Здесь растут 25 деревьев — по числу погибших односельчан

Жители деревни Кивсерт-Янишево Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района разбили «Сад памяти» в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны односельчан.

Отныне за Домом-музеем Героя Советского Союза Степана Илларионова, героически погибшего в июне 1944 года при форсировании Западной Двины, будут расти 25 саженцев груш и яблонь — по числу кивсерт-янишевцев, не вернувшихся с полей сражений.

Как сообщает сайт района, инициатором акции выступил активист и общественник, уроженец деревни Вячеслав Алексеев. Односельчане его дружно поддержали. По их словам, каждое посаженное дерево долгие-долгие годы будет напоминать о тех, кто отдал жизнь за мирное небо и счастливое будущее односельчан.