Здоровые сотрудники — благополучная компания

Забота о персонале создает комфортные условия труда

…Мужчина, несмотря на седые виски, явно был намного моложе 50. Подтянутая фигура, нет даже намека на «пивной» живот, видно, что дорогу в тренажерный зал человек проложил достаточно давно. Обследование показывало, что ни гипертония, ни сахарный диабет ему пока не грозят. Поэтому когда он подсел к врачу с результатами анализов, чтобы завершить программу исследования «Возраст сердца», совсем не волновался. Но результат его ошеломил: компьютерная программа показала, что сердце «старше» его паспортного возраста на пять лет. Конечно же, он расстроился, потому что никак не ожидал такого поворота.

На базе Чебоксарской ТЭЦ-2 врачи Городской клинической больницы № 1 обследовали сотрудников филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» во время Всероссийской акции «Оберегая сердца». И как показала практика, это оказалось полезным для многих людей.

Сегодня, несмотря на большой информационный поток, у потенциальных пациентов, как правило, недостаточно знаний о том, что нужно делать в их конкретном случае. Все понимают, что надо правильно питаться, больше двигаться, не злоупотреблять алкоголем и отказаться от курения. Но если бы это было легко внедрить в ежедневную практику, больных было бы значительно меньше.

Именно поэтому нацпроект «Демография» включает в себя федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». В организованных коллективах, особенно на производствах, людей проще обучить правильно питаться. Ведь работающий человек приходит в заводскую столовую и может выбрать ту еду, которую ему посоветовал доктор. Для этого нет необходимости бежать в магазин, чтобы закупить нужные продукты, потом искать рецепты, как их приготовить. И со временем потребность в здоровой пище возникает уже дома.

То же самое с движением — если перед обедом работникам предлагается разминка, составленная целенаправленно для конкретной возрастной группы, то и отказываться от нее нет причин. Организм, получая порцию удовольствия, требует «продолжения банкета». А медики, работающие с коллективом в рамках программы, рассказывают, как постепенно увеличить физическую нагрузку, получая при этом удовольствие.

Профилактические медицинские осмотры проще пройти, не выходя за проходную, чем специально записываться к врачу, отпрашиваться с работы. Поэтому «Корпоративная программа здоровья работающих» уже внедрена на четырех предприятиях республики, и руководители довольны ее первыми результатами. На этих предприятиях организованно проходят и прививочные кампании, и донорские дни. Их коллективы с удовольствием принимают участие в акциях, подобных акции «Оберегая сердца».

КСТАТИ По данным ВОЗ, нерациональное питание влияет на состояние здоровья на 26%, неблагоприятная внешняя среда — на 20%, курение — на 16%, злоупотребление алкоголем, оказание медицинской помощи и генетические факторы — на 10% каждый, низкая физическая активность — на 8%.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова пояснила, что для пришедших на профосмотр была запущена интерактивная игра, которая позволяет узнать возраст сердца. Прежде, чем программа его определит, нужно пройти скрининг: измерить индекс массы тела, сдать кровь на уровень холестерина и глюкозы, содержание оксида углевода в выдыхаемом воздухе, указать, есть ли родственники с заболеваниями сахарным диабетом, гипертонией. И тогда врач сможет проконсультировать, что нужно сделать, чтобы оставаться здоровым, а если выявились проблемы, то отправит на дополнительное обследование.

Наш пациент, с которого начался репортаж, казалось бы, в прекрасной физической форме, но!.. курит. А табачный дым изменяет сосуды организма и сказывается на сердце. Он признался, что давно собирался бросить курить, но все время что-то мешало. Да и особой мотивации не было, самочувствие хорошее, а перекур, как ему казалось, снимал напряжение. Зато теперь, увидев, что сердце стареет раньше положенного, точно будет расставаться с сигаретами. Пока непонятно, хватит ли сил бросить курить самостоятельно, но ему уже подсказали, куда обратиться, если появятся сложности: есть не только специальные программы с психологом, но и лекарственная поддержка. Поэтому теперь самое главное — его добрая воля и настрой на здоровье.

МЕЖДУ ТЕМ Мужчинам нужно догонять женщин. 78 лет — ожидаемая продолжительность жизни в России к 2024 году. В Чувашии средняя продолжительность жизни мужчин — 67,24 года, женщин — 78,62 года.

Еще одна участница акции, которая также воспользовалась возможностью пройти диагностику здоровья прямо на предприятии, призналась, что все знает: надо больше двигаться, не есть слишком много углеводов, особенно на ночь, однако никак не могла удержаться от пирожка или кусочка торта. Утешала себя: раз самочувствие хорошее, ни к чему отказываться от маленьких радостей. Но после скрининга поняла, что теперь придется серьезно обследоваться и пересматривать свое отношение и к еде, и к количеству пройденных шагов: у нее высокий риск развития сахарного диабета, а еще повышенное давление, о чем она даже не догадывалась. В предыдущие обследования все было в норме, потому она и не волновалась.

Но время берет свое, с возрастом компенсаторные возможности организма падают, и надо ему помочь. Кому-то покажется странным, что болезнь может стать мотиватором вести более здоровый образ жизни, но, увы, пока мы чувствуем себя хорошо, мы уверены, что так будет всегда…

Наука сохранения здоровья не такая простая. И «Корпоративная программа здоровья работающих» нацелена именно на то, чтобы внедрить ее в практику на предприятиях республики прицельно. Прежде чем давать рекомендации, что нужно сделать в том или ином коллективе, медики проводят анкетирование работников, выявляют болевые точки, после чего и становится понятной тактика оздоровления сотрудников. Причем делается это абсолютно бесплатно, и заинтересованные в здоровье своего персонала руководители пользуются этой программой.

День здорового сердца — это только один штрих в планомерной работе по оздоровлению персонала, считает директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков. На предприятии на каждого сотрудника оформлена программа дополнительного медицинского страхования. А «Корпоративная программа здоровья работающих» — прекрасная возможность для того, чтобы в столовой появилось сбалансированное питание. Для этого есть бракеражная комиссия, которая постоянно мониторит качество еды. В коллективе систематически проводятся соревнования, сейчас запускается ежедневная физкультминутка, разработанная при содействии специалистов республиканского Минздрава. «Работа здесь сложная, ответственная, поэтому нам нужно, чтобы сотрудники были здоровы, хочется снизить до минимума риски несчастных случаев, уменьшить число вызовов «скорой помощи» на предприятие, такое хоть и редко, но случается. Программа же предоставляет нам возможность оздоровления персонала», — уверен Сергей Ушаков.

А Елена Наумова уверена, что от программы выигрывают все. Людям приятнее работать там, где о них заботятся, создают комфортную среду. Руководители предприятий получают здоровую во всех отношениях обстановку в коллективе. Ведь им нужно, чтобы не было текучести кадров, чтобы в сезон эпидемий люди не уходили массово на больничные, чтобы персонал работал стабильно, без авралов. Совместная работа медиков и организаторов бизнеса идет на пользу всему обществу.

Фото readmsg.ru

Узнать возраст своего сердца и легких, получить рекомендации доктора, и все это не выходя с работы, могут сотрудники предприятий, где внедрена «Корпоративная программа здоровья работающих».