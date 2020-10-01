Общественный совет при Главе республики придет на смену институту советников

В понедельник на встрече с членами Народного штаба Олег Николаев объявил о намерении создать Общественный совет при Главе Чувашской Республики.

Этот совещательный орган необходим для обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки предложений развития республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. В состав совета войдут представители общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций, а также члены Народного штаба, представители Общероссийского народного фронта, общественных советов муниципальных образований, деятели науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и других сфер.

Как отметил Олег Николаев, Общественный совет придет на смену институту советников. «После создания Общественного совета при Главе Чувашской Республики отказываюсь от института советников. Их заменят члены Общественного совета, от которых будет поступать информация с мест как по отраслевому, так и по территориальному принципу. Такой подход лежит в плоскости задач, которые обозначает Президент страны, — быть в постоянном контакте с населением. Такого рода коммуникация важна, чтобы мне, как Главе республики, быть максимально в курсе дел и своевременно вырабатывать эффективные решения», — сказал руководитель региона.

Целесообразность подобной замены Глава республики объяснил тем, что члены Народного штаба доказали свою эффективность в предвыборный период.

«Нужно разворачивать людей к радости, показывать, как меняется жизнь в Чувашии, — такое предложение прозвучало сегодня на встрече с Народным штабом. Те, с кем мы прошли выборный период, и, надо заметить, сделали это достойно, останутся рядом со мной и дальше. Если Высший экономический совет нацелен на развитие экономики, выработку мер для достижения конкретных результатов, то Общественный совет в свою очередь должен мониторить ход реализации этих мероприятий, программ, оценивать и контролировать, вмешиваться, если понадобится», — написал Олег Николаев после встречи в своем Инстаграме.

Фото cap.ru

Обеспечивать общественный контроль и показывать, какие позитивные изменения происходят в республике — такая роль отводится Общественному совету при Главе Чувашии.