Работы по благоустройству в республике выполнены на 82%

Если работы не выполняются в срок, надо ставить вопрос о замене подрядчика, считает Олег Николаев

Как в городах и районах идут работы по благоустройству территорий, как власти на местах осваивают выделенные деньги? Об этом шел разговор на состоявшемся вчера заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день работы завершены на 3 из 5 запланированных дворовых территорий, а также на 14 из 35 общественных пространств. По данным Минстроя, с намеченными задачами справились в Аликовском, Козловском, Мариинско-Посадском, Ядринском и Янтиковском районах (по одной благоустроенной территории) и в Батыревском и Канашском районах (по две). В целом же по республике работы по благоустройству выполнены на 82%.

Как отметил на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев, определенное беспокойство вызывает ход работ в Ибресинском районе и в Шумерле — выполнены они соответственно на 30 и на 25%.

«Контракт заключили и забыли обо всем? — сразу же возмутился Глава Чувашии Олег Николаев. — После заключения контракта надо требовать с подрядчика четкий план производства работ по датам: когда, в какие сроки и какие виды работ будут реализованы. Если идет смещение графика, вы должны бить тревогу и, возможно, заблаговременно ставить вопрос о смене подрядчика». Он также уточнил, что это касается всех администраций: «На следующий год будем по-другому работу организовывать, в том числе и контрольные мероприятия».

ЦИФРА 366 млн рублей в этом году было предусмотрено в Чувашии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

На заседании была также рассмотрена проектно-сметная документация на благоустройство в Алатыре и Канаше. Эти города, напомним, стали победителями третьего Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Межведомственная комиссия одобрила проект Алатыря по благоустройству исторической части города. Сейчас алатырцы будут проводить открытый аукцион в электронной форме на определение исполнителя работ.

А вот проектно-сметная документация на благоустройство летнего парка Дворца культуры в Канаше была отправлена на доработку. Главным образом, из-за того, что сумма почти в два раза превышала изначальную стоимость проекта.

«Важно, опираясь на опыт соседних регионов, создать в республике единую концепцию благоустройства и градостроительной политики», — отметил Олег Николаев. И напомнил, что в этом году в число победителей федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды вошел и Мариинский Посад. Победил он, кстати, недавно, в августе, тогда как Канаш и Алатырь — в феврале.

«По Мариинскому Посаду планируется проведение первых общественных слушаний, — наметил задачу Глава Чувашии. — Требую, чтобы там были задействованы наши молодые архитекторы. Чтобы они были активными участниками, чтобы для них это было началом большого пути по реализации этих проектов».