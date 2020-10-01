Минстрой Чувашии встретился с дольщиками ЖК «Гагаринский»

На встрече с участниками долевого строительства поз.5 ЖК «Гагаринский» в Чебоксарах решался вопрос дальнейшей судьбы их недостроенного дома. Выбор стоял между началом процедуры банкротства строительной фирмы при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и завершением работ силами застройщика. Минстрой Чувашии рекомендовал участникам долевого строительства принять решение совместно с прокуратурой, администрацией г. Чебоксары и застройщиком, говорится на сайте ведомства.

Как известно, срок сдачи объекта по плану должен быть во 2 квартале 2021 года. Однако уже около года строительные работы на объекте идут низкими темпами. Причем ранее была договоренность, что до 1 октября 2020 года застройщик возобновит строительные работы в должном объеме.

Как утверждает ООО «Альянс – Недвижимость», на объекте ежедневно трудится порядка 25 человек, а в октябре темпы строительных работ должны вырасти еще на 40% и таким образом выйти на строительство 2,5-3 этажей в месяц. На данный момент строится вторая блок-секция дома, которую планируется завершить уже к концу этого месяца, и затем начать строительство 3 подъезда.

Ранее мы писали, что Фонд защиты прав дольщиков в настоящее время занимается 6 проблемными объектами республики. Активизации работы предшествовала встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с генеральным директором Фонда Константином Тимофеевым. Они обсудили пути решения вопросов «недостроя» в Чувашии.

Фото: minstroy.cap.ru