Тет-а-тет со стеной: фестиваль стрит-арта в Чебоксарах

С начала июля во всех регионах ПФО проходит фестиваль стрит-арта «ФормАРТ», направленный на поддержку молодежи (участникам от 16 до 35 лет) и развитие уличного искусства. Тема фестиваля-2020 — борьба с пандемией, ценность жизни каждого и героический подвиг медиков.

Включилась в него и Чувашия: от республики на первый, отборочный этап конкурса прислали заявки 13 авторов, из которых жюри выбрало одного победителя. Им стала Олеся Волкова. Абстрактные картины молодой художницы знают не только чебоксарцы (проект «Молекулы» в ЦСИ), но и посетители Третьяковки — в феврале работы Олеси экспонировались на выставке «Новая волна» на Крымском валу.

Как рассказывает Оксана Кокорина, заслуженный художник Чувашии, член регионального жюри, сразу было видно, что проект Олеси особенный: яркий, свежий и современный, но при этом очень продуманный, вписанный в среду, учитывающий цвет здания, на котором будет выполнен, и его архитектуру. Кстати, голоса регионального жюри из Чувашии (а в него вошли Николай Андреев, на тот момент председатель Союза художников Чувашии, директор Чебоксарского художественного училища Владимир Ануфриев, заведующий Центром современного искусства Александр Ильин и директор ЧГХМ Геннадий Козлов) не учитывались при выборе нашего победителя, чтобы оценка была более объективной.

И вот настал торжественный момент — и художник остался один на один со стеной. То есть не совсем один. Чтобы изображение дольше сохранилось, стены, на которые оно будет нанесено (это здания Республиканской больницы, выходящие на Московский проспект), нужно подготовить по всем правилам: укрепить штукатурку и загрунтовать. В этом Олесе помогали сотрудники художественного музея Владимир Бамбурин, Алексей Орешкин и заведующий ЦСИ Александр Ильин.

«Несмотря на то, что солнечно, погода уже довольно влажная и стена сохнет не так быстро, как хотелось бы. Надеюсь успеть до дождей», — делится впечатлениями Олеся. Пока все желающие могут наблюдать за процессом, а результатами работы будем любоваться через несколько дней. Однако на этом конкурс не закончится: участников ждет еще финал, в котором соревнуются готовые проекты. И там голосование будет не только экспертное, но и общественное.

Радует, что монументальная живопись, которая активно развивалась в 70-е годы, снова постепенно возвращается на улицы Чебоксар. Надеемся, идея, которую несет конкурс — что в городском пространстве можно найти место для высказываний современных художников об актуальном, касающемся всех, и город от этого не потеряет — найдет поддержку у Министерства культуры и городской администрации. Ну а пока — желаем Олесе удачи!

Фото автора

Что именно увидят чебоксарцы на этой стене, автор пока держит в секрете: нужное впечатление на зрителя такие работы производят в большом размере, в сочетании с архитектурой здания и его окружением.