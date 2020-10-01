Чувашия вошла в десятку регионов-лидеров по росту реальных денежных доходов населения

По итогам первого полугодия с показателем 101,5% республика находится на 7 позиции, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Наиболее заметная прибавка в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, где индексы составляют соответственно 104,4% и 103,4%. По росту доходов в этой десятке Чувашия опережает Камчатский край, Новосибирскую область и Республику Алтай. В целом доходы выросли в 20 субъектах страны.

По данным агентства, реальные денежные доходы сократились к тому же прошлогоднему периоду в 64 субъектах России. Наибольшее падение отмечается в Республике Северная Осетия-Алания (–8,7%). Еще в девяти регионах сокращение составило более 5%. В Ленинградской области реальные денежные доходы населения остались на прежнем уровне. В целом же по стране снижение составило 3,1%. В первой половине 2019 года сокращение тоже наблюдалось, но менее значительное — на 0,4%.