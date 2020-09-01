Жительнице Алатыря не удалось «отмазать» подозреваемого в краже сожителя

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, в июле этого года женщина пошла на этот шаг, надеясь освободить от уголовной ответственности своего сожителя, задержанного и заключенного под стражу за кражу. Она пыталась передать сотруднику межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» 35 тысяч рублей. Однако полицейский от получения взятки отказался и пресек противоправные действия обвиняемой. Дело направлено в районный суд.

Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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