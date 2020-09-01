Жительнице Алатыря не удалось «отмазать» подозреваемого в краже сожителя

В Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, в июле этого года женщина пошла на этот шаг, надеясь освободить от уголовной ответственности своего сожителя, задержанного и заключенного под стражу за кражу. Она пыталась передать сотруднику межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» 35 тысяч рублей. Однако полицейский от получения взятки отказался и пресек противоправные действия обвиняемой. Дело направлено в районный суд.