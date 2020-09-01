Дорогу к кладбищу отремонтировали после публикации в «СЧ»

Много лет Анна Карпеева, как и многие другие чебоксарцы, была вынуждена преодолевать препятствия, чтобы попасть на кладбище, где похоронены ее родители, о чем «Советская Чувашия» рассказывала в номере от 20 июля этого года (материал «Нет дороги к могилам близких).

Пожилая женщина обошла множество инстанций, обращалась к депутатам и даже два года назад написала в Администрацию Президента Российской Федерации: просила построить пешеходную лестницу через овраг, ведущий к Якимовскому кладбищу. Но все тщетно.

На протяжении последних двух лет Анна Ивановна на свои обращения получала лишь отписки. Дескать, вопрос строительства будет рассмотрен при формировании бюджета либо в следующем году, либо в последующие годы. Отчаявшись, пенсионерка обратилась в «Советскую Чувашию». И чудо, которого она так долго ждала, наконец-то свершилось. Не прошло и двух месяцев со дня публикации, как в редакции раздался звонок от Анны Карпеевой с благодарностью. Лестницу восстановили.

По словам поклонницы нашей газеты, после выхода статьи проблемой и ее затяжным решением заинтересовались представители прокуратуры. Быстро на сей раз отреагировали и городские власти, чему Анна Ивановна очень рада. Наконец-то ей удалось не только побывать на могилах мамы и отца, ветерана Великой Отечественной войны, но и облагородить их — поменять, к примеру, кресты, в чем ей помогли работники подрядной организации, строившей лестницу. «Абсолютно бесплатно, — говорит она. — Мир не без добрых людей».