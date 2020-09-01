Газовики к зиме готовы, а потребителям надо подтянуться

Начинается очередной отопительный сезон, в котором, как обычно, одну из главных ролей играют поставки газа — источника топлива для котельных. Об актуальных проблемах газоснабжения рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов на встрече с представителями средств массовой информации.

В нынешнем году на подготовку газового хозяйства к отопительному сезону республиканские газовики предусмотрели около 125 млн рублей. Деньги направлялись на приборное обследование технического состояния более полутора тысяч километров подземных газопроводов и 180 пунктов редуцирования газа. Были капитально отремонтированы или реконструированы 96 пунктов редуцирования газа и 30 станций катодной защиты. С целью предохранения от коррозии покрашено около 200 км надземных газопроводов, заменено 275 опор под газопроводами. Создан резерв материально-технических ресурсов, необходимых для оперативного устранения аварийных ситуаций, подготовлена и отремонтирована спецтехника и автотранспорт для работы в осенне-зимний период.

Обеспечивая безаварийное и бесперебойное газоснабжение, газовики ожидают, что потребители будут в срок и сполна расплачиваться с ними. Однако далеко не все исполняют вовремя свои договорные обязательства. Общая дебиторская задолженность за природный газ на 1 сентября в республике составила 2,5 млрд рублей с учетом пеней и штрафов. За прошедший отопительный сезон (октябрь 2019 года — апрель 2020 года) прирост составил 279,5 млн рублей (11,1%). Основными должниками остаются теплоснабжающие организации, просроченная задолженность которых — 1,6 млрд рублей (63,7%). Население недоплатило 79,8 млн рублей, что на 6,2% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Наиболее критической остается ситуация с долгами в Чебоксарах, Алатыре, Шумерле, перечислил Кияметдин Мифтахутдинов населенные пункты, не первый год возглавляющие «черный» список. Также вызывает обеспокоенность ситуация по расчетам за поставленное голубое топливо в Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Порецком, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ядринском районах.

Ведется поиск решений для урегулирования ситуации по долгам. Так в июле нынешнего года на встрече руководителя Чувашии Олега Николаева с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым было принято решение о реструктуризации скопившейся задолженности за природный газ. График предусматривает реструктуризацию для ряда муниципальных образований и теплоснабжающих организаций до 1 июля 2023 года с учетом погашения ими текущих платежей. Его исполнение находится на особом контроле у поставщика газа и правительства Чувашии. Но даже несмотря на такую значимую преференцию, не исключено ощутимое смещение сроков вхождения в отопительный сезон для некоторых муниципалитетов из-за долгов, отсутствия договорных отношений с поставщиком голубого топлива и несоблюдением технических требований, предостерег Кияметдин Мифтахутдинов.

В частности, до сих пор не имеют действующие договоры с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на поставку голубого топлива ООО «УК «Жилище» (Аликовский район), МУП «ЖКХ «Атлашевское» и ООО «Теплоком» по котельной в деревне Курмыши (Чебоксарского района). А семь теплоснабжающих организаций, среди которых МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», МУП ЖКУ «Шоршелы», МУП «ЖКХ «Атлашевское» до сих пор не получили лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, к каковым относятся котельные.

Высказал Кияметдин Садыртдинович негативное мнение по поводу сильно разросшейся системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня сельские поселения, например, в Чебоксарском районе, уходят от централизации, считая необходимым создать собственную структуру в виде МУП ЖКХ — с содержанием отдельного директора, бухгалтера, техники. Никакие разумные тарифы подобные траты не покроют, а вот наращиванию долгов очень даже способствуют. Не залатаешь увеличенными тарифами и дыры на теплотрассах, отапливающих воздух. В этом контексте снова была названа Шумерля.

Отдельная тема — соблюдение правил безопасности. С начала нынешнего года в Чувашии угарным газом отравились 16 человек, из них трое — со смертельным исходом. Руководитель напомнил, что во избежание отравления угарным газом, для предотвращения несчастных случаев в быту, связанных с использованием газа, необходимо:

— следить за исправностью дымовых и вентиляционных каналов, очищать их от засора, не изменять самовольно их конструкцию;

— проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов;

— не допускать установку шиберов в дымоходах от приборов и не перекрывать вентиляционные каналы, обеспечивать достаточный приток воздуха в помещение;

— не пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах, при нарушении плотности кладки и штукатурки газифицированных печей и дымоходов;

— не использовать газовые плиты для обогрева помещения.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть форточки, окна и двери для проветривания, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, вызвать из незагазованного места аварийную бригаду газовой службы по стационарному телефону 04 или с мобильного — 104, или 112.

Прозвучало и напоминание об обязанности граждан своевременно заключать со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, обеспечивать специалистам доступ к газовым приборам для проведения работ. Подробнее об этом можно узнать на сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары», через сервис «Личный кабинет» или по тел. 88007079780. По этим же каналам можно оставить заявку на проведение техобслуживания и ремонта.

Также было рекомендовано гражданам, имеющим приборы учета газа с истекшим или истекающим в этом году сроком межповерочного интервала, не откладывать проведение поверки или замены счетчиков на конец текущего года. Как известно, в соответствии с действующим законодательством приборы учета газа могут использоваться без проведения обязательной поверки до 1 января 2021 года. Действие нормативного акта распространяется на граждан, имеющих счетчики, срок поверки которых истекает в период с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. Однако следует учесть, что в указанный период по республике истекает срок очередной поверки более чем у 15000 приборов учета газа. Во избежание образования очередей и авральной загрузки специалистов в конце года, лучше не откладывать проведение поверки или замены приборов учета газа. Подать заявку на эти работы можно в АО «Газпром газораспределение Чебоксары» по телефонам и сервисам, указанным выше, или обратиться в организации, имеющие разрешительные документы на данный вид деятельности, в частности, в ФБУ «Чувашский ЦСМ».

Фото: Кияметдин Мифтахутдинов еще раз напомнил о важности своевременных расчетов за голубое топливо и подчеркнул необходимость соблюдения правил пользования газом в быту.