Акимова вернулась и поднялась на пьедестал

Первую награду завоевала вернувшаяся в большой спорт после рождения дочери биатлонистка Татьяна Акимова. На проходящем в Тюмени чемпионате страны по летнему биатлону она стала бронзовым призером эстафеты в составе команды ПФО-2. Неплохие результаты для спортсменки, несколько лет не выступавшей на соревнованиях, показала Татьяна и в остальных гонках. Дважды промахнувшись в спринте, она заняла 12-е место, а в индивидуальной гонке с теми же двумя промахами показала на финише восьмой результат. К стартам нашу спортсменку сейчас готовит известный тренер Николай Лопухов. «В июне созвонились и поговорили с Татьяной Акимовой, — рассказал он в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Затем я прилетел в Чебоксары, мы провели небольшой вступительный сбор и начали работу».
Опубликовано: 22 сентября 2020 г.
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