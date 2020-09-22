Олег Николаев: Уверен, у нас все получится

Торжественная церемония вступления в должность Главы Чувашской Республики Олега Николаева прошла в театре оперы и балета при большом стечении народа. Впрочем, если бы не требования к массовым мероприятиям во время пандемии, которые были вынуждены соблюдать организаторы, гостей было бы вдвое больше.

На церемонию прибыли заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, первый Президент Чувашской Республики, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, депутаты Госдумы России и Госсовета республики, лидеры политических партий, представители министерств и ведомств, в том числе и федеральных, а также священнослужители.

Торжественную церемонию открыла председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова. В зал внесли Государственные флаги России и Чувашии, штандарт Главы республики, после чего на сцену поднялся избранный Глава Чувашии Олег Николаев. Присутствующие встретили его аплодисментами. На сцену вынесли Конституцию страны и Конституцию Чувашии, и председатель Центризбиркома Александр Цветков огласил результаты всенародного голосования. Но прежде он напомнил, в какое сложное время пришлось проводить избирательную кампанию и само голосование. И выразил уверенность, что и политики, и избиратели республики получили уникальный опыт, преодолев все трудности. Выборы прошли при максимальной открытости и были прозрачными, в результате победил Олег Николаев. За него проголосовали 386436 человек, что составило более 75% принявших участие в выборах избирателей.

Избранный Глава республики, положив правую руку на оба тома Конституций, произнес слова присяги вначале на чувашском, а затем на русском языке, поклявшись на верность народу и Конституциям страны и республики. Как только на тексте присяги была поставлена подпись, Олега Николаева объявили вступившим в должность Главы Чувашской Республики, о чем он тут же подписал свой первый Указ.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова поздравила Олега Алексеевича и пожелала ему конструктивной работы на благо республики. Новый руководитель Чувашии приступил к своим обязанностям.

Заместитель полномочного представителя Президента страны в ПФО Олег Машковцев произнес поздравления от имени полпреда Игоря Комарова. В адрес Олега Николаева было сказано, что ему за короткий срок удалось объединить всех неравнодушных к судьбе республики людей. Победа на выборах показала, что жители Чувашии ему доверяют, и в ответ на это доверие нужно выполнить взятые на себя обязательства и добиться позитивных изменений, чтобы жизнь каждого стала лучше. «У Чувашии есть серьезный потенциал. Республика — лидер Приволжского федерального округа по доле организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Предприятия региона играют значительную роль в приборостроении и химической промышленности страны, динамично развивается агрокомплекс, здравоохранение и туризм. Важно правильно использовать этот потенциал».

Первый Президент Чувашии Николай Федоров начал свою речь с размышлений о том, что «у каждого времени свои вызовы». Он поделился тем, как началась его деятельность на посту руководителя республики: с многочисленных митингов, на которых люди требовали выплаты зарплат, пенсий, детских пособий, которых не видели месяцами. Как предприятия районов работали на угле, их газификация еще только предстояла. Те времена прошли, но и сейчас, несмотря на имеющуюся стратегию развития, Главе Чувашии, как капитану, надо всегда быть готовым к штормам и непогоде. А значит, рядом в команде должны быть сильные, профессиональные и надежные люди. Нельзя допускать землячества, местничества. В условиях, когда в Чувашии ограничены физические и финансовые ресурсы, только творческий и вдохновенный труд может компенсировать недостаток ресурсов. А потому подбирать людей нужно, которые не болтают о любви к Чувашии, а умеют делами подтверждать эту любовь. В заключение Николай Васильевич процитировал строки из стихотворения Хузангая.

Пожалуй, самым запоминающимся поздравлением от лидеров и представителей партий стали слова Сергея Миронова. К теплым словам и пожеланиям он добавил подарок: национальный костюм, который по его представлениям должен был носить чувашский князь.

Выступление заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных в зале слушали особенно внимательно. Как известно, министр Денис Мантуров, чье поздравление зачитал его заместитель, — федеральный куратор Чувашии. В поздравительном адресе было сказано немало лестных слов о республике и ее потенциале, а после того, как с трибуны была обещана поддержка Комплексной программы до 2025 года, в зале раздались аплодисменты.

Не осталось в стороне и духовенство. Отец Савватий, недавно назначенный владыкой Чувашской митрополии, зачитал приветственный адрес патриарха Кирилла и предложил сотрудничество в сфере социального служения. Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, уроженец Чувашии, специально приехал на церемонию из Москвы. Поздравив Главу республики с вступлением в должность, подарил Коран на русском языке.

ОФИЦИАЛЬНО Одним из первых документов, который подписал Олег Николаев в статусе Главы Чувашии, стал Указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николая Федорова.

Олег Николаев подчеркнул, что Николай Васильевич родился, вырос, получил образование, состоялся в республике, был ее первым Президентом и: «Кто как не он, чутко чувствует потребности родной республики, ее проблемы. А главное — у него огромный вес и позиции, чтобы продвигать интересы Чувашии», — констатировал руководитель региона. «Нас многое объединяет и объединяет фундаментально, — в свою очередь отметил Николай Федоров. — Это — деятельная любовь к родине. Много уже сделано. Впереди у нас с вами много новых испытаний, нерешенных задач».

Олег Николаев также подписал указы об отставке Кабинета министров республики и о возложении на себя исполнения обязанностей председателя Кабмина.

В конце церемонии выступил Глава Чувашии Олег Николаев. Вначале он напомнил собравшимся, как в республике работали над Комплексной программой развития. Как бурно шли обсуждения того, что предстоит сделать. Разработчики рассмотрели более тысячи предложений от жителей Чувашии, и, по сути своей, ее можно назвать всенародной. Теперь принято решение закрепить программу законом Чувашской Республики и сделать обязательной для реализации. Итогом ее выполнения в течение ближайших пяти лет должны стать новые предприятия, появятся тысячи рабочих мест. Необходимо построить и провести реконструкцию учреждений здравоохранения, образования и культуры, особенно в сельской местности. Необходимо, чтобы жители республики, и особенно ее молодое поколение, гордились делами, которые претворяются в жизнь на ее территории, заявил Глава Чувашии и пообещал, что он приложит для этого все силы.

Работа предстоит интересная ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Торжественный момент вступления в должность для меня, как человека не слишком привыкшего к такому большому вниманию, безусловно, был волнительным. Волнительно, конечно же, и в связи с тем, что впереди многое предстоит сделать. Но тут уже большая уверенность: составлен четкий план действий, подобраны члены правительства, каждый из них понимает: что, как и когда надо делать. Уверен, у нас все получится, и все планы, которые мы для себя наметили, будут реализованы.

Если же говорить о первоочередных задачах, то главное на сегодня — сформировать бюджет на следующий плановый период. Ровно этим мы сейчас и занимаемся. Важно поддержать, прежде всего, инвестиционный порыв как в области сельского хозяйства, так и в других сферах, активизировать предпринимательскую деятельность. И через инвестиции, которые должны прийти во все отрасли, в том числе и социальную сферу, мы сможем создать иные качественные условия как для ведения предпринимательской деятельности, так и для жизни в целом». АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку: «Работа предстоит большая и интересная. В этом году по поручению Главы Чувашии я возглавил Высший экономический совет республики. Вместе мы готовили Комплексную программу развития Чувашии, в ее подготовке участвовали и жители республики, и федеральные эксперты. Программа амбициозная, и сейчас надо ее выполнять.

В ближайшее время республика будет принимать высокого гостя из Москвы, которого «нагрузим» вопросами и желаниями. На днях встречаюсь в столице с министром финансов. Рассмотрим объекты, что ранее не были включены в объем финансирования на 2021 год. Несмотря на то, что бюджет на следующий период будет дефицитным, мы методично работаем, убеждая, что Чувашия — это тот регион, куда надо направлять внимание и средства, ведь именно здесь они дадут оптимальный эффект.

Охватим ряд первоочередных вопросов. В октябре планируем услышать, как идут дела в Новочебоксарске, как там работают предприятия и реализуются проекты. Наша задача выявить резервы, которые необходимо применить, так сказать, достать из закромов для того, чтобы Комплексная программа эффективно реализовывалась. Особое внимание — предприятиям, у каждого есть свой потенциал. Вот, скажем, Трубный завод мог бы участвовать в обновлении коммунальных сетей Крыма, во что сейчас вкладываются огромные средства. Кстати, скоро ожидаем оттуда делегацию. Будем налаживать связи…»

Фото Олега Мальцева и Максима Васильева