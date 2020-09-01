20 сентября — День работников леса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников леса!

Более трети территории Чувашской Республики покрывают леса, и вам доверена важная миссия – сохранить и приумножить это природное богатство.

Вырастить лес нелегко, еще труднее сберечь его от пожаров и незаконных рубок, вредителей и болезней. Однако ваш добросовестный труд и искренняя забота о природе позволяют успешно справляться с этими задачами.

Благодарю вас за верность выбранной профессии. Желаю вам доброго здоровья и новых достижений в деле сбережения леса!

Врио Главы
Чувашской Республики О. Николаев

Опубликовано: 20 сентября 2020 г.


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