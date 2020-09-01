Паспорта вкладов помогут вкладчикам оценить риски

Банк России предлагает ввести паспорта продуктов для банковских вкладов и инвестиций в микрофинансовые компании (МФК) и кредитные потребительские кооперативы (КПК).

Регулятор рекомендует участникам рынка раскрывать все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках в банках и инвестициях в стандартной форме, простой и понятной для клиентов. В паспортах должны быть отражены все ключевые параметры и риски того или иного вклада, инвестиции.

В частности, вкладчики банков смогут узнать из паспорта о том, на какую сумму застрахован вклад, какова минимальная гарантированная ставка по нему и при каких условиях можно получить максимальный процент. А также какие условия вклада банк вправе изменить в одностороннем порядке, как досрочно расторгнуть договор и решать спорные ситуации с банком.

А в паспортах инвестиционных продуктов МФК и КПК должна быть информация о том, что такие вложения не застрахованы государством, и рекомендации, как действовать инвестору в случае банкротства организации.

Центробанк рекомендует финансовым организациям не только размещать на сайтах и вывешивать в офисах такие паспорта продуктов, но и прикладывать их к договору с клиентом.