По факту ДТП с тремя погибшими в Батыревском районе возбуждено уголовное дело 

Авария произошла 13 сентября после 18 часов на 82-м километре автодороги «Калинино — Батырево — Яльчики». По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ 21103, житель Ибресинского района, на повороте не справился с управлением машины, она съехала в кювет и перевернулась. Трое пассажиров, мужчины 21 и 48 лет и 81-летняя женщина (родственники сельчанина) вылетели из машины и от полученных травм скончались на месте. Водитель доставлен в больницу, был ли он нетрезвым, покажет экспертиза. Пока известно, что ранее этот автолюбитель неоднократно задерживался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что привлекался к уголовной ответственности. Следствие по делу будет вести СУ МВД по Чувашии, сообщили в пресс-службе этого ведомства.
Опубликовано: 17 сентября 2020 г.
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