С 1 октября все социальные выплаты будут перечисляться только на карты «Мир»

Перевести все социальные выплаты на национальную платежную систему было запланировано еще до 1 июля, но в связи с пандемией этот срок был отложен до 1 октября. При перечислении пособий и пенсий после этой даты банк будет проверять привязку к банковскому счету карты «Мир», напоминает Минтруд Чувашии. И если к нему привязана карта других платежных систем (Visa, MasterCard), банк обязан задержать зачисление выплат. В этом случае получателю пособия направят уведомление с предложением явиться в отделение банка для получения средств наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому привязана карта «Мир». Если в течение 10 рабочих дней гражданин не явился за наличными или не представил распоряжение о зачислении средств на другой банковский счет, они вернутся плательщику. Впрочем, и после 1 октября пособия и пенсии можно будет получать на банковский счет, если к нему не привязана никакая банковская карточка, или почтовым переводом.