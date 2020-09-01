Памяти Петра Васильевича Ивантаева

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной вице-президента Чувашского национального конгресса, председателя общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики», заместителя председателя Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, члена коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, известного государственного, политического и общественного деятеля Ивантаева Петра Васильевича.

Его уход из жизни является большой потерей для всей Чувашской Республики.

Петр Васильевич родился 19 декабря 1941 года в деревне Сормово Красночетайского района в крестьянской семье. После окончания Чувашского сельскохозяйственного института работал агрономом в колхозе «Октябрь» Красночетайского района, где зарекомендовал себя грамотным и перспективным специалистом.

После службы в армии Петр Васильевич проработал в течение года агрономом районного управления сельского хозяйства, а после был избран колхозниками председателем колхоза «Октябрь». В этой должности за короткий период раскрылись его организаторские способности. Под его руководством колхоз стал одним из лучших хозяйств района по культуре ведения земледелия и животноводства, а также по производственно-экономическим показателям.

Начиная с 1973 года Петра Васильевича, как опытного руководителя, последовательно выдвигали на ответственные руководящие должности. Он работал начальником управления сельского хозяйства района, инструктором сельхозотдела Чувашского обкома КПСС, начальником объединения «Чувашхмельпром». В 1981 году был рекомендован и избран первым секретарем Красночетайского райкома КПСС.

Петр Васильевич проработал в отрасли сельского хозяйства более 40 лет. В его послужном списке не только руководство крупнейшими предприятиями агропромышленного комплекса, но и профсоюзная работа, и парламентская деятельность.

Занимая ответственные посты, Петр Васильевич всегда оставался открытым для общения. Это был честный труженик, умелый организатор, которого уважали, которому доверяли.

В сложные для страны и республики 1990-е годы он не побоялся взять на себя ответственность за социальное развитие региона. В должности первого вице-премьера правительства Чувашии сделал многое для поступательного выхода экономики Чувашии из кризиса и развития агропромышленного комплекса.

После выхода на заслуженный отдых он всецело посвятил себя общественной деятельности: развивал Красночетайское землячество «Чавал», стал председателем общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса».

Петр Васильевич направлял свою энергию, опыт и знания на развитие ветеранского движения, вел активную работу в Чувашском национальном конгрессе.

Любовь к земле, к малой Родине, искреннее уважение к человеку труда Петр Васильевич пронес через всю жизнь. Для работников и ветеранов агропромышленного комплекса, для всех нас он навсегда останется примером принципиальности и истинного патриотизма.

Мы сохраним в своих сердцах светлую память о Петре Васильевиче Ивантаеве и его добрых делах во благо Чувашии.

С искренними соболезнованиями

О.А. Николаев, А.Е. Егорова, Н.В. Федоров, В.И. Николаев, А.Г. Аксаков,

А.И. Аршинова, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков, Л.И. Черкесов, В.С. Шурчанов,

В.А. Борисов, С.Г. Артамонов, Д.И. Краснов, М.Г. Ноздряков, А.Л. Салаева,

П.А. Чекмарев, М.В. Анисимов, А.Ю. Воробьев, Е.Р. Герасимов, А.В. Героев,

А.Г. Елизарова, Р.М. Лизакова, В.М. Осипов, В.В. Петров, В.Г. Степанов,

С.П. Яковлев, С.В. Павлов, А.Н. Рыбаков, И.Н. Михопаров, Н.Ф. Угаслов,

И.С. Архипов, Г.Г. Васильев, О.Г. Денисова, И.И. Долгушин, Ф.А. Карягин,

М.Ф. Киселев, Л.П. Кураков, В.П. Мидуков, П.М. Митрофанов,

М.А. Михайловский, А.П. Петров, Н.И. Панкратов, В.П. Петров,

И.В. Рощин, В.В. Сапожников, В.А. Теллина, В.П. Фадеев, Л.А. Шимин.