Угонщик велосипеда проехал 300 метров, упал и сломал ключицу

Горожанин ехал на велосипеде вдоль парка в северо-западном микрорайоне, когда его остановил еле державшийся на ногах незнакомец. Слова было разобрать довольно трудно – язык сильно выпившего мужчину не слушался, но прохожий требовал срочно отдать ему велосипед. Велосипедист сначала рассчитывал без проблем убрать неожиданную помеху с пути, но грабитель вытащил нож. Решив, что с неадекватным человеком лучше не связываться, потерпевший расстался-таки с велосипедом, после чего позвонил в полицию. Разбойник уехал недалеко: метров через триста от места происшествия не справился с управлением и неудачно упал, сломав ключицу. Когда оперативники уголовного розыска задержали чебоксарца, его пришлось сначала везти в больницу – накладывать гипс, а потом уже допрашивать по существу дела.

…Когда происходят травмы и другие неприятности, экстрасенсы советуют вспомнить, где поступили неправильно и кого обидели. Задержанному и вспоминать недолго. Если, конечно, пьянство не помешает…