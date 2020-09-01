12 УК и ТСЖ Чувашии претендуют на звание лучших от «ЭнергосбыТ Плюс»

12 жилищных организаций Чувашии подали заявки на участие в конкурсе «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ», объявленном «ЭнергосбыТ Плюс» среди своих клиентов. Право назваться победителем в каждой из номинации участники оспорят между собой и претендентами из Марий Эл.

В течение сентября специальная комиссия, в состав которой вошли представители компании, оценит претендентов на соответствие конкурсным критериям. В их числе: уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие.

Среди УК и ТСЖ, набравших максимальное количество баллов по сумме всех позиций, «ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших. Победителей отметят сертификатами на благоустройство дворовых территории – установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.п.

Итоги конкурса будут сообщены его участникам в октябре, а также будут опубликованы на сайте компании: www.chuvashia.esplus.ru и в средствах массовой информации.

Подробности можно узнать по телефонам:

для клиентов г. Чебоксары — 8 (8352) 36-73-27;

для клиентов г. Новочебоксарск — 8 (8352) 76-50-38.