Выборы-2020: три дня, которые изменили республику

11 сентября

8.00

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ПИРОМЕТРЫ

В республике открыли двери более тысячи ста избирательных участков. С утра пораньше отправились делать свой выбор и сотрудники «СЧ». В выходные у большинства из них — рабочий день, поэтому проголосовать решили заранее. Тем, кто пришел к самому открытию участков, пришлось постоять в очереди. Припозднившиеся минут на сорок оказались в выигрыше — очереди за бюллетенями стали значительно меньше.

Исполняя свой гражданский долг, журналисты по привычке фиксировали и текущие моменты. На одних чебоксарских участках, например, всем желающим выдавали и маски, и перчатки. А вот на участке, расположенном в строительном техникуме, почему-то не давали ни того, ни другого. Журналист, конечно, не бедный, он в своей маске на выборы пришел, но на этом участке в центре города голосует много пожилых людей, и для них вопрос по средствам защиты — отнюдь не праздный.

Возникали непонятки и с медицинской техникой. На участке в новоюжном районе корреспонденту «СЧ», как положено, на входе измерили температуру пирометром, огласили результат — 32.2. Журналист уже собрался было прощаться с коллегами и друзьями, но человек с пирометром сразу пояснил — это примерно как 36,6. Ну слава богу, будем дальше жить и работать! Не обошлось и без мелких казусов — голосовавший в юго-западном районе корреспондент заметил, как стоявший перед ним избиратель, получая бюллетени, расписался в ведомости вверх ногами — именно так ему этот документ подсунули…

9.00

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

В первый день голосования в республике заработал Единый информационный центр выборов в Чувашии. В прямом эфире удачи всем участникам этой трехдневной выборной гонки пожелали Александр Цветков, председатель Центризбиркома Чувашии, Александр Белов, руководитель Единого информцентра, и Дмитрий Донсков, возглавляющий Штаб общественного наблюдения за выборами в Чувашии.

Появление такого информцентра в республике Александр Белов назвал настоящим прорывом. Представить такое еще совсем недавно ему казалось невозможным. Теперь же здесь на одной площадке могут собираться эксперты, журналисты, политологи и все, кого интересуют выборы. Двери Центра дизайна в бизнес-центре «Республика», где открылась площадка для наблюдения за ходом голосования, по словам участников пресс-конференции, открыты для всех. В том числе и для самих кандидатов.

Место расположения информцентра, кстати, в каком-то смысле стало символичным. «Центр дизайна — место креативное, это не какое-то казенное учреждение», — подметил Дмитрий Донсков.

В Чувашии в 8 утра открылись 1156 избирательных участков, сообщил Александр Цветков. С некоторых из них стала поступать информация об очередях из желающих проголосовать. Ситуацию уже взяли под контроль — ведь главной задачей многодневного голосования ставилось как раз развести потоки избирателей.

В течение трех дней в информцентре будут работать несколько десятков наблюдателей со всей страны. А в пятницу с самого утра в пресс-центре уже кипит работа: здесь готовят материалы журналисты не только региональных, но и федеральных СМИ. Несколько раз в день из информцентра будут вестись прямые трансляции в интернете, а 13 сентября здесь рассчитывают работать в прямом эфире весь день.

— Впервые за много лет в республике наблюдается настоящая политическая борьба, — отметил на следующей пресс-конференции в информцентре политолог, эксперт фонда «Либеральная миссия» Александр Кынев. — В выборах депутатов местного самоуправления участвуют все 11 выдвинувшихся списками политических партий — рекорд для избирательной кампании этого года.

17.00

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРОВОКАЦИЙ

В Чувашии отмечены вбросы провокационных материалов. Фотографии с якобы размещенными листовками публикуют в социальных сетях. При этом авторы сообщений не указывают, когда и где именно сделаны эти фотографии, сообщает «Чувашинформ».

С членами участковых избирательных комиссий проведена дополнительная работа по выявлению и пресечению такого рода информационных вбросов. «На нашем участке никаких агитационных материалов не размещалось. За этим строго следим и плотно взаимодействуем с наблюдателями», — комментирует заместитель председателя УИК №?2032 Алина Терентьева.

21.00

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Активность избирателей в целом по республике в пятницу была достаточно высокой, отметил на пресс-конференции Александр Цветков. Так, в городах она зафиксирована на уровне 15-20%, на селе явка была традиционно выше и составила 25-30%. Итого, по предварительным результатам, в среднем по Чувашии в первый день голосования на УИК пришло около 20% избирателей.

12 сентября

12.00

ЗА БУДУЩЕЕ РОДНОГО КРАЯ

Голосование продолжается. На одном из избирательных участков столицы республики определилась с выбором вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева. «Какой вы видите нашу республику в ближайшие пять лет? Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Процветающей, яркой, инновационной! За развитие, созидание и будущее родного края я отдала сегодня свой голос», — написала она в Инстаграме.

16.00

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ: «АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ…»

Второй день в Чувашии продолжаются выборы Главы республики и депутатов органов местного самоуправления. По итогам прошедшей пятницы в голосовании приняли участие почти 20% избирателей республики. А к концу этого дня Центризбирком прогнозирует явку избирателей свыше 30 процентов. Активно работает в дни голосования и Единый информационный центр, развернутый в чебоксарском бизнес-центре «Республика».

«Признаюсь, настолько мне стала родной эта площадка, что, боюсь, печально будет с ней расставаться, когда выборы пройдут», — заметил Александр Цветков перед началом пресс-конференции.

Что же касается голосования, то тут Александр Иванович признался, что столь высокая активность избирателей уже в первый день выборов несколько превзошла его ожидания. Больше всего пришло избирателей на участки Чебоксар, малые города чуть подкачали, особенно Канаш. Традиционно в передовиках — сельские районы, три района подошли к отметке 35%. «Сегодня на избирательных участках людей ненамного меньше, чем вчера, — отметил руководитель Центризбиркома. — Рассчитываем, что к концу дня совокупная явка поднимется до 35-38%».

Был задан вопрос о самом необычном избирательном участке в деревне Вурманкасы Аликовского района, организованном прямо на общественной остановке. Эта тема, по словам Александра Цветкова, обсуждалась на видеоконференц–связи с ЦИК России. Впрочем, ничего необычного и противозаконного там не обнаружили. «Это небольшая деревня в Аликовском районе, две улицы, около 90 избирателей. И нет иного помещения для проведения выборов, кроме как эта остановка, — развел руками председатель регионального ЦИК. Худо-бедно она закрывает и от дождя, и от ветра, все санитарные нормы выполняются…»

В ряде таких несерьезных и безосновательных, по мнению ЦИК, жалоб — обращение по поводу распечатывания бюллетеней на ксероксе и закрытых избирательных участках, комиссия которых отправилась проводить по деревням выездное голосование. «Все предусмотрено действующим законодательством, — заверил Александр Иванович. — Есть норма о досрочном голосовании — одновременное голосование в двух местах недопустимо, на участке голосование должно проходить не менее 6 часов в день, а все выездные формы не более 6 часов, напомню, голосование проходит с 8 утра до 8 вечера».

Были вопросы у журналистов и по поводу излишней, а потому кажущейся некоторым сомнительной, активности избирателей. «Такое ощущение, что некоторые районы устроили соцсоревнование, кто активнее проголосует», — пошутили участники пресс-конференции. Спрашивали также, может ли процент охваченных выездным голосованием превысить количество проголосовавших на участке, какие действуют ограничения на агитацию в день тишины и так далее.

КСТАТИ На сообщения о тех или иных нарушениях своевременно реагируют мобильные группы Штаба общественного наблюдения и, если необходимо, выезжают на место. Напомним, в составе Штаба, организованного на базе Общественной палаты республики, работают представители двух десятков общественных организаций и политических объединений. В течение первого дня Штаб фиксировал несколько сотен обращений, и как показала практика, далеко не все указанные нарушения таковыми являлись. Случались и провокации, и казусы. Так, в Чебоксарском районе председатель комиссии забрал сейф-пакет с бюллетенями на ночь, поскольку не смог найти более надежного места хранения. А на одном из городских участков в преддверии голосования местные выпивохи пытались подороже продать свой голос за щедрое «угощение».

Тем же вечером в Едином информцентре также прошла встреча с доктором исторических наук Иваном Бойко. Эксперт провел параллели нынешней предвыборной кампании с кампанией 1997 года, когда на пост Президента Чувашии баллотировался Николай Федоров.

21.00

КОНКУРЕНЦИЯ СТАЛА ОСТРЕЕ

На очередной пресс-конференции в Едином информационном центре председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков отметил, что выборы, как и ожидалось, не стали легкими ни для одной из партий.

Конкуренция в этом году гораздо острее, в том числе и за счет большого числа кандидатов. Что, конечно, тоже создает сложности как для избирателей, так и для избиркомов. Большая проблема, по словам Цветкова, заключается в том, что кандидаты не всегда в совершенстве знают требования законов. Были, например, такие, кто не указывал в биографических данных судимость. А законодательство уже давно изменилось, и сейчас даже если судимость снята и погашена, данные о ней должны быть известны избирателям.

Не обошел стороной Александр Иванович и тему отдельных нарушений на избирательных участках в районах республики. Он рассказал, что сообщения о случаях незаконной агитации время от времени поступают, уже было несколько выездов для их проверки, некоторые сообщения подтвердились.

13 сентября

9.00

ЗА ДВА ДНЯ В ЧУВАШИИ ПРОГОЛОСОВАЛА ТРЕТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

35 с половиной процентов проголосовавших — с таким «стартовым капиталом» Чувашия встретила третий, основной, день голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК республики Александр Цветков. Причем в некоторых районах за два дня явка составила 50 и более процентов. В лидерах к началу воскресенья шел Яльчикский район — 69 процентов проголосовавших. На втором месте Красноармейский — 60 процентов. Традиционно в городах явка чуть ниже, отметил Цветков. В Канаше и Шумерле, например, за два дня проголосовали 23 процента избирателей, в Новочебоксарске и Чебоксарах порядка 27. Но за день эти цифры, конечно, существенно изменятся.

Не по долгу службы, а как представитель электората отправится на избирательный участок и председатель ЦИК. «Пока еще не успел проголосовать, но сегодня, в первой половине дня обязательно это сделаю», — сообщил Александр Цветков корреспонденту «СЧ». Голосовать он будет на участке по месту жительства, в новом корпусе сельскохозяйственного университета. Сразу после пресс-конференции отправился делать свой выбор и Дмитрий Донсков, возглавляющий штаб общественных наблюдателей. А вот предусмотрительный руководитель выборного информцентра Александр Белов сделал это заранее — на своем участке он проголосовал 11 сентября.

9.30 — 12.00

«КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ»

Исполнением гражданского долга назвал свой приход на избирательный участок в чебоксарской школе №33 кандидат на пост Главы Чувашии от ЛДПР Константин Степанов. Выборы необходимы, чтобы изменения в обществе происходили эволюционным путем, сказал он, отвечая на вопросы журналистов после того, как опустил избирательные бюллетени в урну.

Что касается исхода нынешних выборов, то вне зависимости от результата голосования он надеется, что участвующие в них политические партии смогут найти общий язык, договориться между собой для блага Чувашии. Это тем более важно, что в следующем году нас ждут сразу две серьезные избирательные кампании — выборы в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии.

Выполнил свой гражданский долг и кандидат на должность Главы республики от Партии пенсионеров Николай Степанов. Он пришел на избирательный участок в гимназии № 5 г. Чебоксары. Пройдя все процедуры, связанные с безопасностью из-за пандемии коронавируса, он отдал свой голос на выборах Главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления.

«Сегодня для всех жителей Чувашии особый день, потому что они выбирают свое будущее. Из истории России и республики мы прекрасно помним — кого мы выбираем, тот нас и ведет. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас проявил активность в этом вопросе. Зачастую бывает так, что человек не сделал свой выбор, а потом сидит и говорит, что все у нас плохо. И чтобы этого не случилось, я призываю всех наших избирателей прийти на свои избирательные участки и сделать осознанный выбор своего будущего, будущего своих детей и родителей», — заявил журналистам Николай Степанов.

Еще три кандидата на пост Главы Чувашии голосовали не в Чебоксарах. Александр Андреев, идущий на выборы по линии КПРФ, отправился в этот день на избирательный участок в поселке Кугеси. Опустив бюллетень в избирательную урну, он обратился к избирателям, предложив всем, кто еще не проголосовал, обязательно прийти и сделать свой выбор. «Попросите знакомых, друзей, родственников не оказаться в стороне и проголосовать!»— добавил он.

Представитель партии «Патриоты России» Сергей Матвеев голосовал по месту регистрации — на участке в деревне Мускаринкасы Чебоксарского района. Сделав свой выбор, он также призвал сограждан последовать его примеру: «Сейчас как никогда важно всем избирателям прийти на выборы и проголосовать. Каждый голос важен для нашей республики».

Олег Николаев проголосовал на своем избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района. Сделал он это вместе с супругой Натальей Алексеевной. После голосования Николаев признался журналистам, что всегда с воодушевлением участвует на выборах в качестве избирателя. «Отдавая свой голос, я определяю будущее на тот период, на который мы выбираем то или иное должностное лицо», — сообщил он.

15.00

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ЧУВАШИИ — ОКОЛО 47%

Об этом заявил на вечерней пресс-конференции председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков. По этому показателю республика уверенно держится в первой половине списка регионов, где фиксируется наибольшая активность жителей в Единый день голосования.

Наиболее высокая явка наблюдается в Яльчикском районе — там на этот час проголосовали больше 80% избирателей. Хорошую явку демонстрируют также в Красноармейском и Красночетайском районах — со своим выбором там определились более 74% избирателей. В числе аутсайдеров — Алатырь (31,74%), Канаш (28,66%), Шумерля (30,2%). На уровне 30% держится явка на данный момент также в Чебоксарах (32%) и Новочебоксарске (31,88%). «На мой взгляд, результат объективный. Показывает реальную картину», — сказал Александр Цветков, отметив, что к 50% Чувашия выйдет к концу дня.

На пресс-конференции руководителя Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрия Донскова попросили прокомментировать ситуацию с появляющимися в соцсетях сообщениями о нарушениях. Так, из Лапсар пришло известие о случаях спаивания избирателей в поддержку определенного кандидата. На место оперативно выехали бригады наблюдателей. Как отметил Дмитрий Донсков, многие участники избирательного процесса пытаются использовать ШОН и Единый центр голосования в своих интересах — чтобы «его руками разбираться со своими оппонентами». «У нас есть 3-4 случая, когда мы понимаем, что жалуются на своих конкурентов», — сообщил руководитель Штаба общественного наблюдения.

Каких-то «радикальных» нарушений, по словам Дмитрия Донскова, нет. В основном все они связаны с агитацией вблизи или непосредственно на участках. Такую активность, по сведениям наблюдателей, проявляют «муниципалы» — кандидаты в районные и городские Собрания депутатов. «Количество сигналов о нарушениях и количество нарушений — немного разные вещи, — уточнил Александр Цветков. — Когда начинаем разбираться, выясняется, что это фейк и факты не подтверждаются». По его словам, на данный момент нет ни одного подтвержденного факта о подкупе избирателей. Что же касается незаконной агитации, такие случаи имеют место. Так, машины с баннерами в поддержку кандидатов выявили в воскресенье в Чебоксарах.

18.00

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Воскресенье ожидаемо стало днем, когда все происходящее на участках для голосования попадало под самое пристальное внимание всех, кто хоть каким-то образом причастен к процедуре голосования. Именно в этот день ожидались самые громкие разоблачения, злостные и массовые нарушения, однако знатно «пошуметь» так и не получилось. Желающим так или иначе дискредитировать происходящее на избирательных участках пришлось буквально придумывать «нарушения» самостоятельно, сообщает «Чувашинформ». Так, в сети появилась информация о якобы размещенной на стене избирательного участка фотографии одного из кандидатов в депутаты. Правда, стены с фотографией на указанном участке не оказалось. Также не подтвердился фейк о вскрытии сейф-пакетов с бюллетенями — все пломбы оказались на месте, не удалось дискредитировать отзывчивых наблюдателей, оказавших помощь пожилым людям, не захотевшим сидеть дома и пришедшим голосовать на участки.

Так или иначе все поступающие жалобы тщательно проверялись, на места выезжали мобильные группы, представители общественных организаций, однако подтвердившихся фактов каких-либо злостных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, так и не оказалось. Как отметил заместитель президента Гильдии российских адвокатов (ГРА) Владимир Самарин, есть небольшие нарушения, и они связаны, в первую очередь, с тем, что зачастую у членов избирательных комиссий не хватает юридических знаний, опыта — это обычные педагоги, воспитатели.

21.00

«СПАСИБО ЗА ЧЕСТНУЮ БОРЬБУ…»

Уже через час после закрытия участков для голосования кандидаты на пост Главы Чувашии вышли к журналистам, собравшимся в Едином информационном центре, чтобы поблагодарить своих избирателей, а также всех, кто принимал участие в организации выборов, поддерживал кандидатов.

Тон задал Сергей Матвеев, представитель партии «Патриоты России», набравший, судя по результатам экзитполла, наименьшее число голосов. Кандидат, волнуясь, не просто поблагодарил свою команду за поддержку, но и признал, что выборы прошли очень честно, без черного пиара. Сергей Матвеев готов сотрудничать с избранным Главой, чтобы республика процветала. Кандидаты Николай Степанов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Александр Андреев от КПРФ также заверили, что готовы работать и дальше на благо республики. Правда, не обошлось без критики. Александр Андреев посетовал, что выборы на некоторых избирательных участках были «слишком открытые», когда люди голосовали на остановке общественного транспорта. И выразил надежду, что такие моменты останутся в прошлом и не повторятся при новом руководстве Чувашии.

Константин Степанов от ЛДПР не пришел, сославшись, по словам руководителя Единого информцентра Александра Белова, ведущего пресс-конференцию, на то, что ему нужно дождаться подсчета голосов на одном из УИКов.

Последним выступил Олег Николаев, шедший на выборы самовыдвиженцем и набравший, судя по результатам экзитполлов, наибольшее число голосов. Вначале Олег Алексеевич поблагодарил жителей республики, принявших участие в формировании Комплексной программы развития Чувашии до 2025 года. Далее он выразил благодарность кандидатам, принявшим участие в предвыборной гонке, за честную конкуренцию и готовность сотрудничать по окончании выборов на благо Чувашии: «Мне было приятно слышать от экс-кандидатов, что каждый из них готов работать дальше. Это самое главное. Спасибо за объединение, которое произошло за последние полгода. В том числе в ходе избирательной кампании. Мне кажется, самое главное — когда мы можем честно, всесторонне обсудить любую проблему и выработать конкретное решение. Убежден, что вместе, объединяя усилия общественных организаций, хозяйствующих субъектов, каждого человека, мы можем сделать больше, чем мы записали в планах».

24.00

ГЛАВА ЦИК ЧУВАШИИ ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ПЕРВЫХ 20% ПРОТОКОЛОВ

«День голосования закончился. Всем спасибо», — подытожил в едином информационном центре длинный и непростой день 13 сентября председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков. В полночь он привел данные на конец суток, а это чуть меньше 20 процентов обработанных протоколов избирательных участков, и отметил, что скорее всего «тенденция будет сохраняться».

Олег Николаев на этот момент набрал 81%, Александр Андреев — 8,78%, Константин Степанов — 3,74%, Николай Степанов — 2,28%, Сергей Матвеев — 1,91%.

В Едином информцентре запланировали пресс-конференцию Александра Цветкова на 6 утра 14 сентября. Здесь, как он сам объявил, помимо более точных результатов по кандидатам в Главы Чувашии, будут озвучены и цифры по голосованию в органы местного самоуправления, в том числе и в Чебоксарское городское Собрание депутатов.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ,

председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики: «Многое на этих выборах проходило с приставкой «впервые». Хотелось бы, чтобы те хорошие традиции, что закладываются в политической системе Чувашии, развивались. Конкуренция всегда на пользу — и в экономике, и в бизнесе, и в политике».

Подготовили Ольга Казакова, Елена Тры, Игорь Герасимов, Алена Оленова, Екатерина Казнина, Игорь Васильев, Семен Алицев, Владимир Васильев

Фото Валерия Львова

Единый информационный центр стал тем местом, где из первых уст можно было получить самые свежие новости о ходе голосования.