Служба единого заказчика возьмет под контроль 134 строящихся объекта и 18 проектов

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Весь строительный процесс, начиная от проведения инженерных изысканий и заканчивая вводом в эксплуатацию, по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева сконцентрируется теперь в рамках одной Республиканской службы единого заказчика. О том, когда заработает новая структура, докладывалось на вчерашней правительственной планерке.

По словам первого заместителя руководителя Минстроя Чувашии Владимира Максимова, служба государственного заказчика будет открыта на базе казенного учреждения, подведомственного Минстрою республики, к началу следующего года. Предполагается, что она не только будет выполнять роль госзаказчика, но вести строительный контроль и осуществлять функции по эксплуатации государственного жилфонда.

С 2021 года казенное учреждение охватит 134 строительных объекта, а также 18 объектов в части проектирования. «Под крыло» службы перейдут также рекультивация шламонакопителя, строительство школы в чебоксарском микрорайоне «Университетский 2», реставрация Дома правительства. В целом объем финансирования составит более 6 млрд рублей, сказал Владимир Максимов.

По мнению руководителя региона, централизация функций государственного заказчика позволит ускорить реализацию проектов и повысить контроль за качеством их исполнения.

 

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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