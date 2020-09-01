Волонтеры совместно с ветеринарами начали акцию по стерилизации бездомных собак

Совместную акцию по предотвращению размножения собак, у которых нет хозяев, начали волонтеры из «Поколения милосердия» и специалисты Госветслужбы Чувашии. Недавно они совершили первый выезд, посетив одну автостоянку и две организации, находящиеся в промзоне Новочебоксарска.

Ведь именно в промзонах, на стройках, автостоянках четвероногих охранников привечают, подкармливают, но, зачастую, не контролируют их здоровье, а главное — размножение, принимающее масштабы геометрической прогрессии. Пристройкой приплода никто не занимается, а подросший выводок дичает, являя собой неприглядную российскую действительность — слоняющиеся по населенным пунктам и вдоль дорог стаи бездомных собак.

Инициаторов акции не везде встречали радушно, но когда они объясняли, что пришли не проверять и наказывать, а разъяснять и помогать, взаимопонимание налаживалось. Условия содержания собак тоже неодинаковы. В качестве положительного примера волонтеры отметили одну из автостоянок. Ее владелец Вадим Гурьев построил для пятерых постоянно проживающих на территории песиков отдельные будочки (а еще две собаки несут свою вахту только в дневное время, на ночь заботливый хозяин забирает их домой). Все собаки стерилизованы, на привязи, в бытовке висят поводки и запасные ошейники для них.

«На мой взгляд, сейчас отношение к животным у нас стало хуже, жестче, чем лет 30 назад, — поделился своими наблюдениями Вадим. — Я тогда подростком был, помню, очень многие соседи по подъезду собак держали, клубы собаководов работали, там можно было всегда корм подешевле купить… А сейчас даже на улицу домашнего питомца с оглядкой выводишь — в парках и скверах таблички «Выгул собак запрещен», а специальных мест для этого никто не предусмотрел…»

Возможно, в будущем всем миром удастся возродить даже старые добрые клубы собаководов, ну а пока в планах чиновников и волонтеров просветительская работа с населением, включающая разъяснение необходимости стерилизации лохматых обитателей промзон и посильная помощь в этом, а также их обязательная бесплатная вакцинация. В этот раз в поле зрения попали девять собак, пятерым удалось сделать прививку от бешенства.

«Первый же поход по промзонам показал, что такие акции необходимы и впереди — огромный объем работы», — подытожила руководитель волонтерского движения «Поколение милосердия» Наталья Кокорина.

Фото Натальи Кокориной

При поддержке хозяина Зоррик с автостоянки мужественно переносит прививку. Следующая к ветеринарному врачу — красавица Бима.