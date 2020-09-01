В Новочебоксарске у двоих школьников выявлен коронавирус

Как доложил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, по данным на 10 сентября, коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен единице. То что сохраняется тенденция к снижению заболеваемости ковидом, подтвердила и руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Однако избежать случаев коронавируса среди школьников в начале учебного года все же не удалось. Заразились двое учащихся 19-й школы Новочебоксарска. В преддверии учебного года дети ездили отдыхать с родителями в Турцию. По приезду все члены семьи прошли тест, но, не дождавшись результата, родители-таки отправили детей в школу.

Всего в этой новочебоксарской школе 1310 детей, на сегодня приостановлено обучение в двух классах, которые целиком пришлось отправить на дистанционное обучение. Еще один ребенок заболел коронавирусом в поселке Сосновка. Но тут родители оказались более сознательными и детей в школу не отправили.

Ко всем лицам, прибывающим из-за рубежа, сейчас повышенное внимание и сотрудников Роспотребнадзора, и МВД. Олег Николаев поручил наладить четкое взаимодействие по своевременному выявлению заболевших «отпускников».