Недобросовестных подрядчиков поместят на «доску позора»

Деньги есть, а тротуаров нет

В 2020 году в Чувашии на благоустройство улиц, дворовых территорий и тротуаров по всей республике предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей. Внушительному финансированию, казалось бы, местные власти должны только порадоваться — оно позволило бы решить многие проблемы людей. На деле в районах и городах оказались не готовы к такой масштабной работе. Из разработанных муниципалитетами совместно с главным архитектором республики и получивших положительное заключение экспертизы 340 проектов благоустройство завершено на сегодня лишь на 103 объектах. В причинах, почему это произошло, разбирались в Доме правительства на совещании у врио руководителя республики Олега Николаева.

Лучше всего дела обстоят в Вурнарском, Канашском и Красноармейском районах, а вот Цивильский, Яльчикский и Красночетайский районы оказались в отстающих. В среднем работы по республике выполнены на 65%, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. По состоянию на 9 сентября, из почти полутора миллиардов рублей освоено только 153 миллиона рублей. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворов и общественных пространств в 2020 году республике из федерального бюджета выделено 366 миллионов рублей, продолжил министр. Работы по этой программе выполнены на 72%, а освоено всего 47 миллионов рублей.

По-разному складывается картина с кассовым исполнением в районах и городах, дополнил картину министр финансов Михаил Ноздряков. Если в одних муниципалитетах освоено больше половины средств, то в других — по нулям. И хотя все возможности были обеспечены — позволяли и финансы, и погода, только в Новочебоксарске в отношении двух подрядчиков пришлось подключить прокуратуру. «Вот такое отношение к выполнению государственных контрактов», — посетовал Михаил Ноздряков.

У местных властей — свое объяснение сложившейся ситуации. По мнению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, подрядчики оказались не готовы к таким объемам финансирования и соответственно работ. К тому же сыграло свою роль ужесточение требований к подрядчикам — по этой причине многие даже не выходили на конкурсные процедуры. Повлияли и слишком короткие сроки — справиться с большим объемом работ нужно было к сентябрю. В городе рассчитывают завершить все работы по благоустройству дворов до 1 октября, к этому же времени ставится задача сдать общественные территории.

«Обнаружились все риски, о которых мы говорили весной», — отреагировал Олег Николаев, отметив, что учитывать баланс материалов, рабочей силы и мощностей при проведении таких важных мероприятий нужно заранее. А в адрес Минстроя распорядился провести для районных администраций семинар по изменениям в организации строительно-монтажных работ. «Нам важно все работы выполнить качественно», — отметил врио Главы, приведя в качестве «антипримера» Новочебоксарск, где бордюры поменяли только с одной стороны дороги.

В течение одной недели он поручил составить четкий план окончания работ во всех муниципалитетах республики, а обратившись к главам, попросил обозначить на ближайшие три года фронт работ, где будет производиться благоустройство дворовых территорий. Сделать это необходимо до 1 ноября — чтобы внести в случае необходимости корректировки в бюджет и уже в этом году начать подготовку проектно-сметной документации на 2021 год.

«Спланировать нашу работу надо таким образом, чтобы она была понятна по объему. Исходя из объемов, подтянуть необходимые мощности, чтобы реализовать весь комплекс процедур и организовать качественный строительный процесс», — отметил Олег Николаев.

Определенные выводы сделают и по итогам работы подрядчиков в этом году — врио Главы республики высказался о необходимости создания в Чувашии списка недобросовестных подрядчиков. «Это будет как «доска позора», чтобы люди максимально были оповещены, где и по каким объектам подрядчики нерадиво работают, не справляются с благоустройством дворовых территорий и общественных пространств в рамках государственного задания. Чтобы люди знали своих «героев», — заметил Олег Николаев. Также до 1 октября всем заказчикам необходимо будет подключиться к электронной системе закупок. «Шутить не будем, коллеги», — обратился он к главам районов и городов, напомнив недавний случай со школой в Вурнарах.

КСТАТИ О ходе строительства детских садов в республике и освоении средств на эти цели в этом году рассказала заместитель председателя Кабинета министров республики Алла Салаева. В 2020-2021 годах на возведение новых дошкольных учреждений будет выделено 1,651 млрд рублей, из них в этом году — 631 млн федеральных средств. На данный момент освоено 10 млн. Всего будет построено девять детсадов. На совещании обсудили готовность документов в Аликово, Цивильске, в микрорайонах «Благовещенский», «Лента» и «Университетский» в Чебоксарах.

Фото cap.ru

В срыве запланированных работ по благоустройству местные власти обвиняют недобросовестных подрядчиков.