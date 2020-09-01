Совет отцов республики озабочен проблемами семьи и детства

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Папин кодекс» в действии…

…Бравой походкой два десятка мужчин вошли в зал совещаний Дома правительства Чувашии. Одетые с иголочки, кто в строгих костюмах, а кто и в парадных мундирах, они живо приветствовали друг друга как друзья и соратники. Такой сплоченности в тот момент позавидовали бы многие классные руководители и воспитатели детских садов. Еще бы – ведь столько пап собралось в одном месте…
Развенчать стереотипы о том, что папа всегда очень загружен и ему некогда заниматься домом и воспитанием детей, намерены члены республиканской организации «Совет отцов Чувашии». Возник совет еще в 2013 году как подразделение Союза женщин Чувашии, а в ноябре 2017-го организация стала самостоятельной. С этого периода началась активная работа.
О том, что удалось сделать, какие проекты получилось воплотить в жизнь, и рассказал на встрече представителей отцовской общественности с руководителем региона Олегом Николаевым председатель правления Совета отцов республики Алексей Мурыгин.
В начале беседы он поблагодарил врио Главы Чувашии за принятое в мае этого года решение учредить государственный праздник – День отца, который ежегодно будет отмечаться в последнее воскресенье октября. «Забегая вперед, доложу, нами совместно с Союзом женщин и рядом региональных министерств разработан план мероприятий по празднованию Дня отца. Скоро представим на рассмотрение…», — сообщил Алексей Валентинович.
К подготовке праздника, кстати, уже хотят подключиться все инициативные папы, входящие в объединения, созданные при садиках и школах. А это ни много ни мало свыше трех тысяч участников. При этом, по словам членов организации, в их рядах – никакой обязаловки. «У нас могут быть разные взгляды, но объединяет нас искреннее стремление к ответственному отцовству!» — заверили они.
Ну а опыт проведения разных мероприятий у них уже имеется: от собраний в школах до сопровождения трудных подростков, от организации спортивных турниров до оказания психологической помощи детям и родителям. «Все наши усилия направлены на укрепление роли отца в семье, сохранение семейных ценностей», — подчеркнул Алексей Мурыгин.
Между прочим, стремясь к совершенству, российские папы даже выработали для себя специальный Кодекс мужчины и отца. «Свод» был презентован лично руководителем Совета отцов России при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка Андреем Коченовым. Поддержали «папин кодекс» и отцы Чувашии. К слову, один экземпляр участники встречи с большим удовольствием вручили Олегу Николаеву. Он же в свою очередь пообещал Совету всю зависящую от него поддержку. Усилению позиций молодой организации, по мнению руководителя региона, поспособствовало бы активное участие отцовского сообщества в работе Общественной палаты республики.

Опубликовано: 10 сентября 2020 г.


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