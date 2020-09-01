Представители сферы торговли и общепита обсудили с Олегом Николаевым последствия пандемии

Отраслям нужна поддержка, а товарам – бренды

Одними из наиболее пострадавших от пандемии отраслей считаются общепит и розничная торговля непродовольственными товарами. Для них предусмотрена определенная поддержка на федеральном уровне. Но и регион не должен оставаться в стороне, справедливо считают в Чувашии.

На днях врио Главы республики Олег Николаев встретился с представителями сферы торговли и общепита. Поздравив их с началом свободного функционирования (в конце августа Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений), он подчеркнул — эта сфера имеет очень важное значение для республики, принося порядка 13% в валовый региональный продукт. А еще от нее во многом зависит туристическая привлекательность: «Очевидно, что когда турист приезжает в тот или иной регион – вкусная еда, хорошая гастрономия имеют важное значение для того, чтобы произвести приятное впечатление и заставить человека вернуться сюда вновь».

ЦИФРА 13% — вклад торговли и общепита в валовый региональный продукт Чувашии

Олег Николаев выразил готовность «максимально открыто и продуктивно обсуждать и вырабатывать необходимые решения со стороны органов государственной власти», предложив представителям данных отраслей объединиться для лучшего взаимодействия с исполнительной властью. «Чтобы наши решения не носили директивный характер», — продолжил тему объединения предприятий в ассоциацию вице-премьер, министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Выступивший следом президент Союза «Торгово-промышленная палата ЧР» Игорь Кустарин подводил собравшихся к мысли о том, что неплохо создать ассоциацию на базе Торгово-промышленной палаты: «Мы бы обеспечили тогда и ответственного секретаря из своих сотрудников, вели бы учет, контроль, делопроизводство, рассылку и так далее», — рисовал он перспективу, но тут же скромно остановился. — Я ни в коей мере не настаиваю. Если кого-то заинтересовало, то можно завтра или послезавтра встретиться и обсудить далее».

«Можно учесть этот вариант объединения, как и иные варианты. Но отрасль должна самоорганизоваться и самостоятельно принять решение», — высказал свое мнение министр Краснов.

Предприниматель Луиза Дроздова, чье предприятие относится и к сфере общепита, и к торговле, в своем выступлении не раз подчеркивала значимость ассоциации кулинаров — тоже, получается, предполагаемого центра, вокруг которого можно сплотиться.

А Борис Корсунский (организация культурно-массовых мероприятий и собственное заведение общепита) рассказал о возможностях федерации рестораторов и отельеров, на которую он вышел во время карантина. «Был бы очень интересный вариант сотрудничества с ними», — заметил он. И оно, кажется не за горами. Руководитель Минэка сообщил, что в Чувашию на днях приезжают для встречи с коллегами по бизнесу представители федерации отельеров и рестораторов России, которая, по его словам, наделена определенными полномочиями, позволяющими региональным предприятиям общепита выйти на более высокий уровень.

Практически все предприниматели коротко и обобщенно говорили о проблемах, вызванных карантином, акцентируя внимание на рекламе и достижениях своих организаций, на перспективах развития. Если бы не председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, сложилось бы впечатление, что торговля и общепит прекрасно пережили пандемию, а министр Краснов сгущает краски, заявляя, что самое большое количество предложений и острых вопросов во время «коронавирусных» ограничений исходило именно от них. Руководитель же Чувашпотребсоюза не скрывал, что пандемия отразилась на деятельности его организации, кстати, одной из немногих, высоко котирующихся в масштабах страны. Так, из 200 предприятий общепита в течение 5 месяцев не функционировало 155, около 500 человек сидели без работы. Это вылилось примерно в 30 млн рублей убытков, но было бы больше, если бы не поддержка государства. Однако 85 предприятий из числа не работавших не смогли воспользоваться господдержкой, так как не подходят под критерии. И это несправедливо, заявил Валерий Павлов.

От него же поступило предложение ввести мораторий на повышение налогов в ближайшие три года. Другие бизнесмены также указывали на тяготы налогового бремени, а еще на несовершенные санитарные правила.

Министр Краснов сообщил, что на уровне республики разработан и обсуждается ряд мер по поддержке бизнеса, в том числе и налоговой. А Олег Николаев обратил внимание на начатую региональным Минсельхозом разработку цифровой платформы, посредством которой местную продукцию собираются продвигать по России и за ее пределами. Он предложил предпринимателям подумать над тем, какие товары и услуги они могли бы в соответствии с мировыми стандартами представить на этой площадке, приведя в пример недавно зарегистрированный бренд «Шартан Чувашский».