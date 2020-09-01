Книга из Чувашии получила награду на Московской международной книжной выставке-ярмарке

Сборник очерков Владимира Степанова «Удивительные животные Чувашии. Чăваш Енри тĕлĕнтермĕш чĕрчунсем», выпущенный Чувашским книжным издательством в прошлом году, стал финалистом Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина». Итоги этого конкурса и были подведены в рамках Московского книжного форума. Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, книга Владимира Степанова, рассказывающая о 10 удивительных животных, обитающих в Чувашии (болотная черепаха, выхухоль, медведка, медянка, рыжая вечерница и других), была отмечена в номинации «Увлекательное краеведение».