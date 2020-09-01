Завершена реконструкция Сугутского моста и проспекта Ивана Яковлева

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

3 сентября в Чебоксарах обновленные Сугутский мост и проспект Ивана Яковлева посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона лично оценил качество работ на завершенных объектах.

Реконструкция участка дороги от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки завершена. Теперь проспект Ивана Яковлева имеет шесть полос для движения транспорта, а для пешеходов обустроены тротуары. Вдоль дороги смонтировано освещение, установлены светофоры и проведено озеленение.

«Меньше чем за один год этот проспект полностью преобразился. Теперь это современная магистраль с хорошим покрытием, где есть широкие тротуары – удобные как для пешеходов, так и для велосипедистов. Благодарю всех, кто работал на этом объекте, особенно сотрудников подрядной организации, которые, несмотря ни на какие трудности, работали в круглосуточном режиме, чтобы закончить ремонт в сжатые сроки», – поблагодарил строителей Олег Николаев.

Значительные изменения произошли и по Сугутскому мосту. По словам главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова, мост долгое время уже был в аварийном состоянии, поэтому после ремонта автомобилисты наверняка ощутят разницу и по достоинству оценят новое дорожное покрытие.

«Можно сказать, что построен абсолютно новый мост. При этом мы впервые провели ремонт, не останавливая движение транспорта на объекте. Это очень важно. Те новые технологии и материалы, которые здесь применены, должны придать отличные качества мосту: долговечность, комфортность езды, безопасность. Это дает нам уверенность в том, что эта дорога будет служить долго, не разрушаясь, мы сможем эксплуатировать мост очень долгое время без проведения ремонтных работ», – отметил Олег Николаев.

Напомним, что ремонт Сугусткого моста и проспекта И. Яковлева проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Опубликовано: 3 сентября 2020 г.


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