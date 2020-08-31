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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
врио Главы Чувашии

«Уважаемые жители Чувашии!
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!
Поздравляю вас с замечательным, трогательным и волнующим праздником — Днем знаний! Прежде всего поздравляю тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы — наших первоклассников. Их ждет совершенно новая жизнь, полная увлекательных открытий. Я поздравляю первокурсников университетов, колледжей, техникумов, а также всех школьников и студентов, кто продолжит свой путь в страну знаний. Пусть стремление к новым победам сопровождает вас на протяжении всего учебного года! Особые слова благодарности — учителям, чей труд заслуживает самого искреннего признания. Желаю вам творческих достижений, вдохновения, крепкого здоровья, любви и уважения ваших учеников! А родителям учащихся и студентов желаю гордиться достижениями своих сыновей и дочерей!»

Опубликовано: 31 августа 2020 г.


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