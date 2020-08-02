Олег Николаев встретился с победителями конкурса «Команда молодых лидеров»

Один из финалистов конкурса — Руслан Морозов – участковый врач-педиатр в Городской детской клинической больнице. В 2018 году он окончил специалитет ЧГУ, и сейчас обучается в аспирантуре по специальности, также связанной со здравоохранением. Главная жизненная цель Руслана – помогать людям и сделать мир лучше. Именно поэтому, когда в 9-м классе школы остро встал вопрос о самоопределении, Руслан решил стать врачом. И именно поэтому, когда он узнал о том, что по инициативе врио Главы республики Олега Николаева будет проводиться конкурс «Команда молодых лидеров», не раздумывая принял в нем участие. Хотя временами, как рассказал позже Руслан, на этапах конкурса возникали разные трудности — в период пандемии у всех врачей был очень загруженный график, и было сложно совмещать работу и участие в конкурсе, — он не жалеет и очень рад тому, что все-таки довел начатое до конца.

«Мне нравится в Чебоксарах. Я хочу здесь жить, трудиться, быть полезным, — рассказывает Руслан. — Я не безразличный человек, хочу, чтобы у нас в республике людям было комфортно жить. Когда увидел объявление на портале органов власти Чувашии, сразу подумал — «А почему бы и нет? Может быть, этот конкурс поможет мне реализовать то, что я хочу, найдутся люди, которые мыслят так же, как и я, такие же целеустремленные, такие же неравнодушные, желающие изменить республику, сделать ее лучше, знающие проблемы своей отрасли и возможные пути их решения?»

И такие люди нашлись. Руслан и еще четыре финалиста уже включены в молодежный кадровый резерв при Главе Чувашской Республики. Также они получили возможность бесплатно пройти переподготовку в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Проводился конкурс в несколько этапов. Первые два из-за пандемии перевели в онлайн-формат. Участники прошли два тестирования, одно из которых — с использованием видео-идентификации личности. Из 1579 человек, которые подали заявки, после двух первых этапов отсеялось 1487. Оставшиеся 92 прошли в полуфинал и стали обладателями десятипроцентной скидки на прохождение профессиональной переподготовки в Чебоксарском филиале РАНХиГС при Президенте РФ.

Полуфинал был направлен на выявление у участников умения действовать сообща, договариваться, проявлять свои коммуникативные навыки. Конкурсантов разделили на группы по шесть человек. Каждой группе была дана тема и полтора часа на раздумья, после чего нужно было представить свой проект.

Самым интересным, но и самым сложным этапом оказался последний. Как сообщила финалистка конкурса Мария Иванова, двадцати пяти конкурсантам, прошедшим в финал, нужно было в индивидуальном порядке пройти шесть испытаний в шести кабинетах, на каждое из которых давалось только 5 минут. В одном кабинете испытуемых ждало собеседование, в другом необходимо было разрешить конфликт между двумя сотрудниками, один из которых слишком пассивный и мягкий, а другой, наоборот, слишком жесткий и конфликтный. За пять минут надо было дать рекомендации рекламному агентству, как повысить спрос на товар.

«Заходишь в кабинет, и тебе сразу дают текст, — рассказывает Мария Иванова. — Включают презентацию, и ты должна сходу читать, как будто ты выступаешь. Там таблицы, цифры, аналитика. Внезапно презентация гаснет, и надо как-то выкрутиться из ситуации. В другой кабинет заходишь — вытаскиваешь листочек с темой, и нужно по этой теме срочно убедить людей что-то сделать. Последний кабинет был очень интересный. Мне сказали — «Продайте нам зиму». Все мы любим лето, а нужно было прорекламировать совершенно противоположное, найти в том, что мы не любим, какие-то положительные черты».

— Желаю вам успехов, добра, смело двигаться вперед, находиться постоянно в поиске и никогда не сдаваться, даже если вдруг все сложится не так, как вы хотели, — сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев в заключение встречи, перед тем как вручить победителям заветные дипломы и памятные подарки. — Желаю вам всем в этом быть немного похожими на ученого Эдисона, который около тысячи раз пытался создать электрическую лампочку. У него не получалось, но он не сдавался и говорил себе: «Теперь я точно знаю 999 вариантов, которые не принесут мне успех. Значит, скорее всего, следующая попытка окажется удачной.

Семен Алицев