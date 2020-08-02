Олег Николаев посетил с рабочим визитом ОАО «ВНИИР»

Как стать «пилотом» для цифровизации?

Любое развитие начинается, прежде всего, с науки, в том числе прикладной. В этом плане ОАО «ВНИИР» с почти 60-летней историей является своеобразной жемчужиной электротехнического комплекса Чувашии, сказал врио Главы республики Олег Николаев в ходе своего визита на предприятие.

Гость ознакомился с процессом разработки и производства электротехнического оборудования, образцами готовых изделий. Особый интерес вызвал Центр моделирования электроэнергетических систем, занимающийся выполнением прикладных научно-исследовательских работ по оптимизации работы энергетического оборудования. Затем в ходе встречи с сотрудниками генеральный директор ОАО «ВНИИР» Павел Литвиненко с презентацией более подробно рассказал о направлениях деятельности предприятия, реализуемых инвестиционных проектах, работе с заказчиками.

Особое внимание правительства республики к электротехническому кластеру республики в целом и к ВНИИРу в отдельности связано с цифровизацией экономики и всех других сфер, подчеркнул врио Главы. Она открывает новые горизонты, но одновременно возникают разного рода риски, прежде всего в области кибербезопасности. У ВНИИРа имеются компетенции в предотвращении таких рисков, которые должны использоваться широко. В планах руководства — добиться рассмотрения Чувашии как пилотного региона в разработках такого направления в рамках электротехнического кластера. Импульс этому должно придать намеченное на ближайшее время подписание соглашения о взаимодействии с Российской академией наук (РАН).

Затем состоялось общение с участниками встречи. Прозвучали вопросы о готовящихся к реализации крупных проектах в республике, мерах по продвижению интересов регионального бизнеса на федеральном уровне при поддержке высших должностных лиц федерального правительства. Врио Главы напомнил, что 28 августа в республику прибывает министр промышленности и торговли России Дмитрий Мантуров. В начале сентября ожидаются визиты ряда других отраслевых министров. В ходе этих визитов запланировано, в частности, обсудить вопросы подготовки кадров для промышленности, в том числе за счет увеличения числа бюджетных мест в вузах. В этом плане идет речь о придании ЧГУ статуса опорного вуза, что даст возможность развития отдельных технических центров на его базе.

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На встрече в ОАО «ВНИИР» Олег Николаев рассказал о планах продвижения предприятий республики под единым брендом «Сделано в Чувашии».