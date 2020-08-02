Для больниц Чувашии закуплено более 6500 единиц компьютерной техники

Сегодня врачу без компьютера нельзя — с его помощью вносятся записи в электронную медкарту пациента, оформляются больничные листы, выписываются рецепты. Ну и читать внесенные записи гораздо проще — про неразборчивый врачебный почерк наслышаны все. Чтобы заменить устаревший парк компьютерной техники и ускорить информатизацию здравоохранения республики, закуплено более 6500 единиц оборудования — системных блоков, мониторов, клавиатур, компьютерных мышей. Новую технику уже получили Вторая городская больница, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Городская детская больница № 2.

Обновление компьютерного парка в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжится и в 2021 году — планируется заменить все автоматизированные рабочие места врачей республики.