Как будут учиться дети в новом учебном году

На переменах уже не побегаешь

…Площадка перед чебоксарской школой № 38 расчерчена мелом — но не для игры в классики. Линиями обозначена дистанция, которую дети должны соблюдать при входе в учебное заведение, а стрелочками — «Вход 1» и «Вход 2». Первый предназначается для младшеклашек, второй — для учеников 5-11-х классов. Эти и другие новые правила школьной жизни наши дети будут учить уже 1 сентября.

Одна из главных особенностей предстоящего учебного года — неукоснительное соблюдение санитарных требований. Привыкнуть к ним школьникам еще предстоит — вчера на примере школы № 38 в управлении образования столичной администрации показали, как будет организован этот процесс.

…Третьеклашки и ребята постарше, принявшие участие в тренировочной отработке санитарных норм, к новым школьным ритуалам отнеслись спокойно. На входе ребят встретила вахтер с бесконтактным термометром и дезраствором в руках. В новом учебном году через такой «утренний фильтр» будет проходить каждый ученик и сотрудник школы. А вот родителям доступ в школу ограничат.

«В стороночку, 37,2», — проверяющий с термометром выявил условного заболевшего ученика. В случае если температура окажется выше 37 градусов, ребенка отведут в отдельную комнату: там медработник школы еще раз проверит температуру, и если она окажется выше нормы, будет решать — вызывать «скорую» или отправить домой с родителями.

Чтобы у школы не скапливалась большая очередь, первые уроки в разных классах будут начинаться в разное время, уточнил начальник управления образования Дмитрий Захаров. «Плавающее» расписание позволит ребятам не пересекаться и на переменах.

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Еще один «фильтр» учеников будет ждать на входе в класс. Только лишь после обработки рук антисептиком, участвующие в тренировке младшеклассники заняли места за партами. Кабинеты, к слову, преобразились: наготове рециркулятор воздуха, ведро с раствором для обработки, на двери — памятки по профилактике коронавируса и график влажной уборки помещения. Дважды в день — до и после уроков — в кабинетах технический персонал будет протирать парты, стулья, дверные ручки, шкафчики, раковину, а каждую перемену классы будут проветривать. Раз в неделю генеральную уборку проведут во всей школе. При этом, отметил Дмитрий Захаров, за каждым классом закрепят определенный кабинет, что тоже исключит перемещение детей по школе. Учителя-предметники сами будут приходить в классы, а что касается таких предметов, как физика и химия, требующих работы в лабораториях, обучение в них начнется при более благоприятной обстановке. В самой школе изменения тоже налицо: повсюду обеззараживатели воздуха, у туалетов в обязательном порядке дозаторы с дезраствором.

С соблюдением дистанции из класса ребята направились в школьную столовую. Уже без напоминания вымыли руки с мылом и заняли места за столами. Как рассказали в школе, если раньше ребята обедали вшестером за одним столиком, нынче рассаживаться будут по четверо. За каждым классом закрепят свое место, а число обедающих одновременно уменьшат. С некоторыми особенностями будут проходить и занятия в спортзале. В школах постараются, насколько это позволит погода, все уроки физкультуры проводить на улице. Учитель физкультуры школы №38 Анатолий Петров даже посоветовал родителям приобрести для детей ветрозащитные спортивные костюмы. В раздевалках тоже будут контролировать количество учащихся — там подготовлены дезсредства и рециркуляторы.

На тренировочном учебном дне на школьниках масок не было. Как пояснил Дмитрий Захаров, ношение индивидуальных средств защиты для детей будет иметь рекомендательный, но не обязательный характер. И учителя сами будут решать — носить или носить маски. А вот для работников школьных столовых и техперсонала они станут обязательны. В управлении образования заверили, что масками, перчатками и антисептиками сотрудники будут обеспечены во всех образовательных учреждениях. Их приобретут за счет бюджетных средств. На днях в каждый садик и школу города поступили бесконтактные градусники, а в скором времени все кабинеты обеспечат рециркуляторами.

Фото Максима Васильева

Обработка рук антисептиком в этом году станет новой школьной традицией.