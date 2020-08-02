Стационары возобновляют лечение плановых пациентов

Вторая городская больница в Чебоксарах три месяца работала в режиме ковид-госпиталя, где лечили жителей республики от новой коронавирусной инфекции. И вот уже две недели, как учреждение вернулось к приему плановых пациентов. Два раза за короткое время поменять профиль стационара в кратчайшие сроки — это серьезное испытание. О том, насколько сложно было его пройти, беседуем с главным врачом Лидией Веденеевой.

К эпидемии успели подготовиться

Самое главное, как показала жизнь, это то, что к началу эпидемии в республике весь персонал больницы прошел переподготовку: хирурги, терапевты, кардиологи получили сертификаты, которые позволяли им лечить пациентов с ковидом. В госпиталь зашли только те медики, кто дал согласие на работу. Большинство сотрудников стационара остались на своих рабочих местах. Но их не хватало, поэтому предложили работу в стационаре докторам поликлиники. Многие согласились. Но особенно порадовало, что желание перейти в госпиталь выразили молодые специалисты, которые пришли в прошлом году после окончания медицинского факультета терапевтами в поликлинику. И отработали все три месяца настолько успешно, что всех их зачислили в бесплатную ординатуру. Теперь молодые доктора продолжат учебу в Москве, Казани. Для них госпиталь стал своеобразным трамплином для повышения квалификации и карьерного роста.

Отдельная история — младший медицинский персонал. Как правило, на этих позициях работают женщины в возрасте, а их как раз и надо было оградить от риска заражения коронавирусом. Поэтому часть сотрудников старше 65 лет ушла на больничный, кто-то решил уволиться. Стационар выручили выпускники Чебоксарского медицинского колледжа. (Об этом «СЧ» писала 10 июня 2020 года). Отработали юные медсестры безупречно. «Намотали» десятки километров, бегая по коридорам стационара, помогая пациентам. Получили уникальный опыт. И теперь уже приступили к своей непосредственной медсестринской работе.

Большинство необходимых препаратов было закуплено централизованно Минздравом республики. И проблем с тем, чтобы использовать не только российские схемы лечения, но и принятые в ведущих ковид-госпиталях других стран мира, не было. За три месяца было пролечено 858 пациентов, 200 человек имели тяжелое, агрессивное течение болезни. К сожалению, всем помочь не удалось: инфекция коварная, выздоровлению мешали хронические заболевания пациентов, которые осложнялись вирусом. Но были и радостные моменты — например, привезли пожилую женщину из района, легкие которой были поражены на 100%. Но бойцовский характер показали не только медики, но и сама пациентка, сейчас она полностью здорова, сообщила, что вырастила хороший урожай овощей на даче…

Все дополнительные деньги, которые полагались персоналу, были выплачены. Если случались задержки с траншами, а средства поступали не только из республиканского, но и из федерального бюджета, то сотрудников немедленно ставили об этом в известность. Потому что в состоянии напряженной работы нет ничего хуже, чем недостаток информации. Деньги выплачивались сразу же после поступления.

«Работаем, соблюдая осторожность…»

Как только позволила эпидситуация, больница вернулась к своей профильной работе. Для этого две недели все помещения тщательно отмыли, обработали буквально каждый миллиметр. Все, что нельзя было вымыть специальными растворами, помещали в дезкамеры. Вентиляцию, сантехнику обеззараживали специалисты. Санэпидслужбы взяли сотню проб из самых «укромных» мест, и только после этого дали добро на открытие лечебного учреждения.

Персонал прошел несколько этапов проверки на присутствие вируса и антител. И наконец, через две недели, 17 августа, медики пришли в свой стационар и поликлинику, чтобы лечить пациентов, которые терпеливо ждали, когда ими смогут заняться доктора. Этот день для всех сотрудников стал настоящим праздником. Они шумно радовались возможности работать в штатном режиме.

Если бы не начмед, который встречал пришедших и напоминал о необходимости соблюдать эпидрежим, то, по словам Лидии Веденеевой, было бы «большое братание на Волге». Вирус никуда не делся, теперь осторожность — наше все. Поэтому измерение температуры, маски, перчатки, обработка рук при посещении лечебного учреждения обязательны.

Прием пациентов с малейшими проявлениями простуды ведется в отдельном корпусе. На плановую госпитализацию попасть можно только после исследований на ковид. Все пациенты в стационаре выходят в общие места только в масках. Столовые закрыты, есть приходится в палате. «Полусанаторный режим», когда выздоравливающим можно было сходить за пирожками, прогуляться по коридору, заглянуть к соседям, чтобы поболтать — в прошлом. Наверное, кто-то будет разочарован такими строгостями, но цель одна: не допустить ситуации, когда больница станет резервуаром инфекции.

Фото Максима Васильева

Стационар Второй городской больницы столицы республики уже две недели работает в плановом режиме, но меры предосторожности остались высокими и для персонала, и для пациентов.