Студенты-медики пополнили поредевшие ряды санитаров «красной зоны»

Младший медицинский персонал больниц в большинстве своем женщины пожилого возраста, которым противопоказано работать с носителями нового коронавируса. И они стали увольняться или уходить на больничный. Появился дефицит кадров. Работа эта, что скрывать, не очень престижна, но без санитарок, как мы по привычке называем младших медицинских сестер, встанет все. Случайного человека на это место не возьмешь, вначале его надо обучить, кроме того, он должен обладать особыми качествами: уметь сострадать пациентам, их боли.

Поэтому когда пришел приказ Минздрава Чувашии о том, что Вторая городская больница будет перепрофилирована в стационар для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, вопрос о срочном пополнении кадров перед главным врачом Лидией Веденеевой встал в полный рост. И тогда Лидия Владимировна позвонила в медицинский колледж ректору Елене Гурьевой с просьбой объявить, что совершеннолетних студентов последнего курса готовы взять на работу санитарами в стационар на общих условиях.

Это означало, что с каждым согласившимся студентом подпишут трудовой договор и выплатят ему все полагающиеся «ковидные» деньги, и, конечно же, полностью обеспечат средствами индивидуальной защиты. Такие помощники нужны были и в других медицинских учреждениях. Из четырехсот с небольшим человек тут же откликнулись 66. Часть из них уже проходили практику во Второй городской, и готовы были там начать свою карьеру: прийти санитаркой, а получив диплом по окончании колледжа, остаться уже на должности медсестры.

А что остальные студенты? Некоторые без пяти минут медсестры и фельдшеры категорически не желали рисковать своим здоровьем и отказались от предложения. Ректор медучилища Елена Гурьева рассказала, что были даже звонки от родителей, которые возмущались тем, что их детям предлагают идти работать в… больницу.

Прежде чем допустить к работе тринадцать студентов, вернее студенток, пришедших во Вторую городскую больницу, Лидия Веденеева лично поговорила с каждой. И в первую очередь интересовалась мотивацией — девушки пришли на передний край борьбы с пандемией, а потому очень важно, знать, что движет человеком. Причем желание заработать постыдным здесь не считается. Каждой она объясняла, что несмотря на полную защиту, это все-таки опасно, что будет трудно и физически, и психологически. Но ни одна из студенток не отказалась от своего решения. На вопрос одной из них, чему они будут в первую очередь учиться, Лидия Веденеева ответила: любить пациентов, стремиться им помочь. Потому что все остальное придет с опытом.

КСТАТИ Всем 66 студентам медицинского колледжа, первыми ринувшимся выручать наше здравоохранение, дипломы вручат без защиты. Потому что они защитили их на практике своей готовностью работать на самом сложном участке: в стационарах для лечения больных Covid-19.

Одна из юных санитарочек рассказала, как после первого дежурства вышла из «красной» зоны абсолютно без сил. Сползла по стенке и расплакалась: сказалось нервное напряжение. Ее коллега Елена Филиппова с удивлением признавалась, что очень волновалась, хотя уже и уколы во время практики делала, и капельницы ставила, а тут всего-то полы помыть. Но одно дело практика под бдительным оком опытных медсестер, другое — самостоятельное дежурство.

Перед тем как войти в «красную» зону все время думала, как она может помочь больным, чем подбодрить. И надо сказать, что само понятие «красной» зоны волновало. Но оказалось, что это обычные палаты, где просто лежат больные. Стоило ей зайти к ним, как пациенты стали ей сочувствовать, мол, в таких костюмах тяжело работать, пусть она себя бережет: вся жизнь впереди. Вот и спрашивается, кому тут нужна поддержка?

Девочки наперебой — сил еще много перед дежурством — рассказывали, что нисколько не жалеют о своем решении: коллектив здесь замечательный, старшая медсестра всегда подскажет, что нужно делать, как это сделать правильно, медсестры тоже готовы ответить на любой вопрос: многому приходится учиться на ходу. Чисто вымытые полы в больнице не менее важны, чем прием лекарств и уколы. И в инфекционном отделении это надо делать строго по науке: готовить специальные растворы, для полов одни, для подоконников и прочих поверхностей — другие. Оказывается, это не самое легкое дело — наводить блеск в палатах и коридорах. А попутно девушки учатся общаться с пациентами, налаживать контакт с коллегами.

Главная медсестра больницы Элла Денисова говорит, что к медсестрам, которые начинали свою карьеру с санитарок, претензий обычно не бывает: соблюдение санэпидрежима у них отработано до автоматизма, а это важно не только во время эпидемий. И психологически они более закаленные: одно дело выполнять манипуляции на манекене, который ни на что не реагирует и пахнет пластиком, и совсем другое — помогать живому человеку, который испытывает боль, может выругаться, дурно пахнуть, потому что болезнь не бывает без запахов. Санитарки получают «прививку от брезгливости» с первых же дней. Если такая работа «не для них», то от карьеры медсестры они отказываются уже на этом этапе. Студентки, которые пришли в эти дни в больницу все как на подбор: не только старательные, но и работают с удовольствием, всем интересуются, готовы помочь страшим коллегам.

На вопрос, не страшно ли заразиться в больнице, одна из «упакованных» в противочумный костюм молодых медиков ответила, что страшно заразиться, а где — в троллейбусе или в больнице — разница небольшая.

Ректор медицинского колледжа Елена Гурьева следит за работой каждого студента, постоянно поддерживает связь с главными врачами. По ее словам, ей ни за кого пока краснеть не пришлось: в Федеральном центре эндопротезирования, где сейчас лечат от Covid-19, юношами, будущими фельдшерами, тоже довольны. Главный врач центра Николай Николаев попросил ее направить в центр молодых людей для работы в реанимации, где пациентов нужно постоянно переворачивать. Мальчишки пока справляются.

СПРАВКА «СЧ» Студентов медицинского колледжа приняли на учебную и производственную практику Вторая городская больница, Новочебоксарский медицинский центр, Городской клинический центр, Городская клиническая больница №1, Республиканская детская клиническая больница, Городская детская инфекционная больница, Больница скорой медицинской помощи, Республиканский онкологический диспансер, Республиканский кардиологический диспансер, Республиканская офтальмологическая больница и Республиканский центр медицины катастроф.

А вот на «скорой» студентов в «красную» зону не отправляют. Они работают операторами в колл-центре. На первый взгляд работа не самая сложная: принимать вызовы. Однако стоит полчаса постоять рядом, как понимаешь, что тут очень важно быть не только стрессоустойчивым, но и мгновенно находить общий язык с тем, кто звонит. Чтобы не пропустить серьезное сообщение, приняв его за пьяный бред шутника. Далеко не всегда можно отличить по телефону речь человека с инсультом от выпившего хулигана. Нужно уметь задавать вопросы так, чтобы понять, как срочно нужно отправлять бригаду медиков.

Заместитель главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валентина Тельцова говорит, что студенты не только медицинского колледжа, но и медицинского факультета ЧГУ их сильно выручили. Несмотря на пандемию, людям нужно идти в отпуска, кто-то болеет, поэтому дефицит кадров есть. А для студентов работа в колл-центре очень хорошая основа, чтобы начать работу в системе и продолжить ее затем в бригадах. Она искренне рада молодым помощникам: «Мы их очень любим и настраиваем на то, что спасение жизней будет их самой важной задачей».

А что сами студенты? Пятикурсница медицинского факультета ЧГУ Анна Фомина призналась, что сильно устает, напряжение большое, но при этом она не собирается отступать: «Поняла, что это мое. Мне нравится работать с людьми, нравится помогать им».

…Когда о первом опыте, полученном смельчаками из медколледжа, стало известно другим студентам, они тоже потянулись в стационары. Прошла паника, люди все взвесили, оценили. Старейший преподаватель колледжа Наталья Баранова уверена, что сейчас очень сложное время, и оно показало, что у нас замечательная молодежь, за которую не стыдно. Ей не терпится вернуться в стены родного медколледжа, которому отдано 40 лет, чтобы продолжать растить себе смену очно. Ведь медсестру, акушерку или фельдшера дистанционно даже теории обучить сложно, потому что главное у них — умные руки, которым пациент будет доверять.

Фото Алены Оленовой