Госкорпорация «Ростех» расширит сотрудничество с предприятиями Чувашии

В ходе рабочей поездки в Москву 25 августа врио Главы республики Олег Николаев обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

На встрече рассматривались пути взаимодействия госкорпорации с предприятиями Чувашии в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020-2025 годы. В беседе с журналистами Олег Николаев подчеркнул, что «встреча с Сергеем Чемезовым позволит решить многие вопросы деятельности местных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а значит, диверсификации экономики как инструмента устойчивого развития региона», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В этот же день в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика». Подписи под документом поставили Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В документе идет речь о сотрудничестве по ускоренному внедрению в Чувашии цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении. Олег Николаев отметил, что в республике есть хорошие наработки в области кибербезопасности объектов электроэнергетики. По его словам, Чувашия могла бы выступить опорным регионом для дальнейшего развития цифровых технологий в этом сегменте.

«С помощью цифровых технологий можно качественно решать задачи на совершенно другом уровне, нежели они решались аналоговым способом. Наша с вами задача, в том числе в рамках этого соглашения, — попробовать максимально раскрыть этот потенциал», — сказал Евгений Ковнир.

Также участники встречи обсудили итоги стратегической сессии «Цифровая прокачка бизнеса», которая проходила в Чебоксарах с 13 по 14 августа. Олег Николаев отметил, что от промышленных предприятий поступило много хороших отзывов. В дальнейшем, по его словам, в подобных сессиях по цифровизации будут участвовать и другие отрасли экономики и социальной сферы.

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Учредителями АНО «Цифровая экономика» являются крупнейшие отечественные высокотехнологичные компании, а ее задача — обеспечить реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».