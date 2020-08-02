С любовью к родной республике

Родители вместе с детьми приняли участие в онлайн-конкурсе «Чувашия в сердце моем».

Свой творческий потенциал семьи и даже целые династии смогли проявить в восьми номинациях. Так, родители и дети разных возрастов — детсадовцы и школьники, а также бабушки и дедушки все вместе работали над тем, чтобы продемонстрировать совместное творчество. Конкурс был посвящен 100-летию Чувашской автономии, поэтому свои поделки, рассказы, стихи и песни, фотоработы необходимо было представить с учетом национального колорита.

Прием заявок проводился во время самоизоляции с апреля по май — в тот период, когда многие семьи занимались домашними делами. Вот и Елена Петрова решила не терять время и вместе со своими сыновьями смастерила национальную куклу «Илемпи». Процесс ее создания сняли на видео и отправили членам жюри. Мама Елена рассказала журналисту «СЧ», что раньше такие изделия в семье не создавали, но для участия в конкурсе решили объединить таланты. Сама она связала куклу, а мальчишки смастерили горшочек из глины и подставку — здесь пригодились навыки обрабатывания дерева, полученные в школе. В итоге Петровы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали победителями. Большую исследовательскую работу провели и участники номинации «История семьи в истории Чувашии». Они по крупицам собирали воспоминания предков, изучали фотоархив, создавали уникальные видеофильмы. История семьи, ее традиции, считают они, должны передаваться из поколения в поколение.

Дипломы и призы от партнеров конкурса вручали заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Во время награждения авторов лучших работ своим творчеством гостей порадовал победитель в номинации вокального творчества — семейный фольклорный ансамбль «Камал». Бабушки и дедушки, дети и внуки — три поколения Кудряшовых-Абрамовых уже не первый год успешно выступают в регионах России. Яркие костюмы, задорные танцы и чувашские народные песни в сопровождении музыкальных инструментов заряжают зрителей хорошим настроением.

Всего на рассмотрение жюри поступило 78 работ. Лучшие из них выбирали и интернет-пользователи. По итогам народного голосования наибольшее количество голосов получила семья Владимировых — именно она заслужила приз зрительских симпатий. А главную награду присудили семье Ибрагимовых. Символично, что за свою поделку «Веселый кораблик» она получила сертификат на речную прогулку на яхте. «О проведении онлайн-конкурса узнали в школе. Детям было очень интересно участвовать, вместе вырезали детали из картона и клеили. Такие мероприятия очень важны, они объединяют».