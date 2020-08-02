Едим, двигаемся, отказываемся от излишеств

Здоров по собственному желанию

Общественное здоровье — это важнейший экономический и социальный потенциал страны. Именно поэтому в Национальном проекте «Демография» мероприятия, направленные на его укрепление, прописаны отдельной строкой. Вместе с главным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Еленой Наумовой мы разбираемся, как его укреплять, что для этого делает государство, а что можем сделать мы сами, чтобы этот потенциал рос. Ведь каждый из нас заинтересован жить долго и радостно.

Начнем с того, что общественное здоровье не зависит от уровня медицины. Оно зависит от того, насколько условия, в которых живут люди, благоприятны для них. Здесь не только окружающая среда, как мы ее понимаем: чистый воздух, питьевая вода хорошего качества, но и состояние их домов и квартир, возможность заниматься физкультурой, качественное питание, в том числе и на работе. Непременно сюда включается наличие городских парков и скверов, где можно совершать прогулки на свежем воздухе, доступность спорткомплексов, в том числе и бассейнов.

ЦИФРА: 78 лет — ожидаемая продолжительность жизни в России к 2024 г.

Согласитесь, что самочувствие у человека, который утром выходит на прогулку в сквер возле дома или вечером перед сном бегает в близлежащем парке, совсем иное, чем у того, кто должен для прогулки специально куда-то ехать.

Для того, чтобы увеличить не просто среднюю продолжительность жизни, а ее активную часть, нужно каждого второго жителя республики вовлечь в занятия физкультурой. А для этого — создать условия для активной жизни. И неважно, что это будет: скандинавская ходьба или плавание, тренировки в спорткомплексе или занятия на тренажерах во дворе, катание на лыжах в городском парке или на велосипеде в специально обу-строенном месте.

Именно поэтому врио Главы Чувашии Олег Николаев на днях подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни», согласно которому пожилые люди смогут бесплатно заниматься в спорткомплексах в часы их наименьшей нагрузки.

Еда как лекарство

Питание — это особый пункт. Человеку нужна еда не просто вкусная, но еще и полезная. Недаром говорят — мы то, что мы едим. Повышенные холестерин, уровень сахара в крови, артериальное давление — все это причины сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых стоит на первом месте. И это проблема не совсем медицинская. Провоцируется она в большинстве случаев неправильным образом жизни. Врачи могут подобрать диету с пониженным содержанием соли, сахара, жира, назначить лекарственные препараты, но в остальном они бессильны. Потому что придерживаться диеты, покупать «правильные» продукты, соблюдать двигательную активность должен сам человек, за него это никто не сделает. Однако для этого нужно, чтобы у людей была возможность покупать полезные продукты. Что предлагает государство?

Роспотребнадзор рекомендует производителям делать маркировку на выпускаемых ими продуктах зеленым, желтым и красным цветом, в зависимости от количества в них соли, сахара и жира. Красный сигналит — продукт содержит слишком много не рекомендованных добавок. Но такая маркировка — дело добровольное, не все согласны объявлять свой товар «вредным». Дело за малым: научить покупателей перед покупкой обращать внимание на состав продуктов. Спрос рождает предложение. Ведь кое-какие подвижки произошли. Теперь молочные продукты и продукты с заменителями молочного жира размещаются в магазинах на разных полках.

КСТАТИ По данным ВОЗ, нерациональное питание влияет на здоровье на 26%, неблагоприятная внешняя среда — на 20%, курение — на 16%, злоупотребление алкоголем, оказание медицинской помощи и генетические факторы — на 10% каждый, низкая физическая активность — на 8%.

Что еще можно сделать централизованно? Для работников, которые заняты на производстве, можно готовить еду в заводских столовых так, чтобы у них был выбор овощных блюд, а калорийность не зашкаливала. Например, в ПО имени Чапаева озаботились здоровьем сотрудников, что, конечно же, в интересах работодателя, и при составлении меню учли рекомендации, разработанные Минздравом России. К ним присоединилась АО «ЭЛАРА», «АККОНД», Шумерлинский завод специализированных автомобилей и еще ряд предприятий.

В школах и детских садах обновлено оборудование для приготовления и разогревания пищи. За меню ведется пристальный контроль не только со стороны Роспотребнадзора, но и родителей. В прошлом году по итогам опроса, проведенного ОНФ, Чувашская Республика заняла 3-е место по качеству питания в образовательных организациях среди регионов России, а среди регионов ПФО — 1-е место.

Эти мероприятия тоже часть реализации Нацпроекта «Демография».

Этот дым несладок…

Курение. Здесь государство законодательно защитило некурящих людей от табачного дыма, запретив курение в школах, вузах, больницах, в театрах и спорткомплексах, ресторанах и прочих общественных местах. Есть люди, которые возмущаются, что это слишком жесткое решение.

Однако, как мы видим, это дает свои результаты. Во-первых, сами любители табака меньше курят, во-вторых, другим не приходится испытывать неприятные ощущения, а в-третьих, и возможно, это самое главное, дети видят, что курение доставляет неудобства, и не вовлекаются в этот процесс. И ведь люди привыкли к тому, что, например, в кафе или поезде не нужно дышать табачным дымом.

То же самое касается алкоголя. В республике не продаются алкогольные напитки в дни детских праздников, ограничены часы торговли ими. Да, люди могут запастись спиртным заранее, но сделать спонтанную покупку уже не получится. Результат тоже заметен: в Чувашии потребление алкогольной продукции за последние восемь лет снизилось почти в полтора раза.

Пробежка… по магазинам

Центру общественного здоровья много приходится работать с муниципалитетами. И надо сказать, что в республике власти на местах замечательно откликаются на предложения специалистов. Установка тренажеров во дворах первое время была редкостью. Теперь на таких площадках гуляют с детьми, занимаются взрослые. Это бесплатно в отличие от тренажерных залов.

Набережная в Чебоксарах стала любимым местом горожан: здесь люди гуляют, в том числе и с детьми, занимаются скандинавской ходьбой, бегают, катаются на велосипедах и роликах. А еще одно место, которое вроде бы не связано с двигательной активностью, — это магазины. Оказывается, их посещение тоже может стать поводом больше двигаться.

Сейчас проводится политика открытия не огромных маркетов, а маленьких магазинчиков шаговой доступности. Зачем? Если работающему человеку проще заехать в супермаркет и запастись продуктами на неделю, то пенсионеру легче пройтись до ближайшего магазина. В одном купить хлеб с молоком, в другом мясо, в третьем рыбу. В результате пять тысяч шагов сделано. И если в плохую погоду в спорткомплекс идти пожилому человеку не захочется, то за хлебом он точно выйдет. А это движение, без которого организм угасает.

Сейчас в Чувашии средняя продолжительность жизни всего населения составляет 72,95 года, мужчин — 67,24 года, женщин — 78,62 года, и этот разрыв нужно сократить за счет увеличения продолжительности жизни мужчин. Этому должна помочь реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Фото Максима Васильева из архива редакции

Комфортная городская среда — это необходимая составляющая Нацпроекта «Демография».